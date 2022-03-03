IKEA закриває магазини в Росії через війну в Україні

Шведська меблева компанія IKEA повідомила, що закриває виробництво та всі торгові точки в РФ через військові дії в Україні. Таке ж рішення ухвалила данська компанія JYSK.

Міжнародні компанії дедалі активніше відправляють в ізоляцію Росію, яка розв'язала війну в Україні. Так, меблеві гіганти IKEA та JYSK повідомили, що припиняють роботу в РФ, оскільки вести бізнес під нинішніми санкціями неможливо.

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Шведська IKEA зазначила, що закриває виробництво та всі торгові точки на території Росії. Магазини закриються до 31 травня. Поки що співробітники продовжать працювати на складах та отримуватимуть зарплати.

Крім Росії, компанія припиняє роботу в Білорусі.

Данська компанія JYSK зазначила, що ситуація в Росії наразі настільки складна для них, що було ухвалено рішення тимчасово закрити всі 13 магазинів у країні, включаючи онлайн.

"Тепер ми виходимо з того, що ми не маємо можливостей для ведення нашого бізнесу, і тому ми тимчасово закриваємо магазини та онлайн-продажі", — йдеться в заяві JYSK.

Як писав раніше Фокус, через військову агресію Росії на території України компанія Apple припинила постачання та продаж своєї техніки на території РФ.