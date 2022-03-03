IKEA закрывает магазины в России из-за войны в Украине

Шведская мебельная компания IKEA сообщила, что закрывает производство и все торговые точки в РФ из-за военных действий в Украине. Такое же решение приняла датская компания JYSK.

Международные компании все активнее отправляют в изоляцию Россию, которая развязала войну в Украине. Так мебельные гиганты IKEA и JYSK сообщили, что прекращают работу в РФ, так как вести бизнес под нынешними санкциями невозможно.

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Шведская IKEA отметила, что закрывает производство и все торговые точки на территории России. Магазины закроются до 31 мая. Пока что сотрудники продолжат работать на складах и получать зарплаты.

Кроме России компания прекращает работу в Беларуси.

Датская компания JYSK отметила, что ситуация в России сейчас настолько сложная для них, что было принято решение временно закрыть все 13 магазинов в стране, включая онлайн.

"Теперь мы исходим из того, что у нас нет возможностей для ведения нашего бизнеса, и поэтому мы временно закрываем магазины и онлайн-продажи", – говорится в заявлении JYSK.

Как писал ранее Фокус, из-за военной агрессии России на территории Украины компания Apple прекратила поставки и продажу своей техники на территории РФ.