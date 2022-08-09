"Найгостріша проблема": Путін поскаржився на алкоголізм у росіян (відео)

Президент РФ назвав високим "рівень алкоголізації" населення, зокрема у промислових містах.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що масова залежність росіян від алкоголю є гострою проблемою, яка особливо відчувається у мономістах. Про це російський лідер заявив на нараді з тимчасовим виконувачем обов'язків губернатора Кіровської області Олександром Соколовим у вівторок, 9 серпня.

Путін нагадав, що всього на Кіровщині 11 мономіст — населених пунктів, утворених навколо підприємства для забезпечення його робітниками. За словами президента РФ, чотири мономіста в регіоні перебувають у складній ситуації — серед проблем він перерахував низькі доходи, а також "високий рівень алкоголізації" населення.

"Не потрібно нічого запихати кудись під килим, лакувати нічого, треба займатися найгострішими проблемами. Я прошу Вас звернути на це увагу", — сказав Путін.

У свіжому звіті російської Асоціації виробників пива йдеться, що населення РФ почало вживати міцний алкоголь — його частка за останні пів року зросла на 3% і склала 48,4%, тоді як частка пива і вина знизилася на 1,6% і 1 ,3% — До 38,6% і 11,5% відповідно.

На початку березня стало відомо, що американська компанія Brown-Forman, яка виробляє відомий віскі Jack Daniel's та горілку Finlandia, зупиняє діяльність на російському ринку.

Також після початку повномасштабної війни з Росії пішов український бренд алкоголю Nemiroff.