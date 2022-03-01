Український алкогольний бренд Nemiroff йде з Росії

Nemiroff скасовує ліцензію на виробництво продукції в РФ. Гендиректор компанії заявив, що росіяни "досі живуть у Радянському Союзі і не можуть говорити про те, що думають".

Через війну в Україні, яку розв'язала Росія, виробник алкогольних напоїв Nemiroff скасував ліцензію на виробництво продукції під своєю торговою маркою в Росії. Про це повідомила пресслужба компанії на своїй сторінці у Facebook.

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Відповідні офіційні документи про анулювання ліцензії на виробництво продукції Росії як прямий наслідок військової агресії з боку РФ було направлено 28 лютого.

"Nemiroff гордий бути українським. Ми засуджуємо військову агресію та замах на територіальну цілісність України. Об'єднуємося для захисту свободи та незалежності України. Це наша земля, наші люди, наше майбутнє", – заявив генеральний директор Nemiroff Юрій Сорочинський.

Крім того, як заявив Сорочинський, співробітники Nemiroff також приєдналися до української армії, щоб захистити країну від Росії. "Усе місто Немирів працює, щоб захистити Україну від цих жахливих нападів".

В інтерв'ю Spirits Business гендиректор компанії розповів, що росіяни ще живуть у Радянському Союзі під пропагандою і не мають свободи. Жителі Росії не можуть сказати те, що думають, а Україна — демократична сторона.

"Останні 30 років показали нам, як це бути вільними. Люди борються за свою свободу. Вони не жили за радянських часів і не хотіли б опинитися в його руках".

Nemiroff це український бренд. Його виробничі потужності розташовані у Вінницькій області, у місті Немирів. Бренд постачає продукцію у понад 80 країн світу та Duty Free.

Нагадаємо, великі автовиробники продовжують залишати російський ринок: Daimler розірвали партнерство з Камаз, а шведські виробники Volvo та Scania припинили продаж своїх моделей у Росії. Крім того, Volvo ще й зупинили збирання вантажівок на підприємстві в Калузі. У свою чергу, VISA запроваджує санкції проти РФ та перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України.

Також 1 березня міністр оборони РФ Шойгу заявив, що Росія продовжить війну з Україною. Нібито російські загарбники "бомблять лише військові об'єкти та захищають від Заходу".