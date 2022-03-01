Росія продовжить війну з Україною, – Шойгу

Армія РФ, за словами Шойгу, бомбардує в Україні "тільки військові об'єкти високоточною зброєю" і захищається від Заходу.

Російська армія продовжить війну в Україні, доки не досягне поставленої мети. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, його процитувало агентство ТАСС.

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За його словами, армія РФ у такий спосіб захищає країну від військової загрози заходу. Військові, як зазначив Шойгу, не "окуповують Україну, а вживають усіх заходів для збереження життя і безпеки мирних жителів".

[ + – ] Шойгу досі каже, що окупанти не стріляють по цивільних об'єктах.

"Країни Заходу намагаються використати український народ у боротьбі проти нашої країни", — заявив він.

Армія Росії "завдає ударів лише по військових об'єктах високоточною зброєю", додав російський міністр.

Нагадаємо, що вранці 1 березня окупанти завдали удару по площі Свободи в центрі Харкова. Постраждали щонайменше 20 людей, під завалами будинків були люди, їх витягували рятувальники.

Також 28 лютого ворог обстріляв Харків із реактивної артилерії, до лікарень потрапили 15 військових і 16 цивільних, мінімум 11 людей загинули.

Цього ж дня армія РФ обстріляла з артилерії міста Київської області. У Василькові та Білій Церкві знищили гуртожитки, жертв серед цивільних не було.

Російські військові 1 березня проводять перегрупування, висаджують десанти та завдають ракетно-бомбових ударів по Україні з повітря.