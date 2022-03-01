Россия продолжит войну с Украиной, – Шойгу
Армия РФ, по словам Шойгу, бомбит в Украине "только военные объекты высокоточным оружием" и защищается от Запада.
Российская армия продолжит войну в Украине, пока не достигнет поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его процитировало агентство ТАСС.
По его словам, армия РФ таким образом защищает страну от военной угрозы запада. Военные, как отметил Шойгу, не "оккупируют Украину, а принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".
"Страны Запада пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — заявил он.
Армия России "наносит удары только по военным объектам высокоточным оружием", добавил российский министр.
Напомним, что утром 1 марта оккупанты нанесли удар по площади Свободы в центре Харькова. Пострадали минимум 20 человек, под завалами зданий были люди, их вытаскивали спасатели.
Также 28 февраля враг обстрелял Харьков из реактивной артиллерии, в больницы попали 15 военных и 16 гражданских, минимум 11 человек погибли.
В этот же день армия РФ обстреляла из артиллерии города Киевской области. В Василькове и Белой Церкви уничтожили общежития, жертв среди гражданских не было.
Российские военные 1 марта проводят перегруппировку, высаживают десанты и наносят ракетно-бомбовые удары по Украине с воздуха.