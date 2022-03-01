Россия продолжит войну с Украиной, – Шойгу

Армия РФ, по словам Шойгу, бомбит в Украине "только военные объекты высокоточным оружием" и защищается от Запада.

Российская армия продолжит войну в Украине, пока не достигнет поставленных целей. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, его процитировало агентство ТАСС.

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По его словам, армия РФ таким образом защищает страну от военной угрозы запада. Военные, как отметил Шойгу, не "оккупируют Украину, а принимают все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей".

[ + – ] Шойгу до сих пор говорит, что оккупанты не стреляют по гражданским объектам

"Страны Запада пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", — заявил он.

Армия России "наносит удары только по военным объектам высокоточным оружием", добавил российский министр.

Напомним, что утром 1 марта оккупанты нанесли удар по площади Свободы в центре Харькова. Пострадали минимум 20 человек, под завалами зданий были люди, их вытаскивали спасатели.

Также 28 февраля враг обстрелял Харьков из реактивной артиллерии, в больницы попали 15 военных и 16 гражданских, минимум 11 человек погибли.

В этот же день армия РФ обстреляла из артиллерии города Киевской области. В Василькове и Белой Церкви уничтожили общежития, жертв среди гражданских не было.

Российские военные 1 марта проводят перегруппировку, высаживают десанты и наносят ракетно-бомбовые удары по Украине с воздуха.