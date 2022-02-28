В Белой Церкви и Василькове ракеты попали в жилые дома: что известно (видео)

В ГСЧС утверждают, что из-под завалов удалось спасти двух людей, а погибших среди мирных жителей нет.

Города в Киевской области подверглись ракетным ударам со стороны российских оккупантов. В государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что по состоянию на 21:00 известно об уничтоженном трехэтажном общежитии в Белой Церкви. Кроме того, ракетному удару подвергся город Васильков, там уничтожено пятиэтажное общежитие, в результате чего начался пожар. Под завалами остались люди. Об этом ведомство написало на канале в Telegram.

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Сообщается, что в Белой Церкви на место происшествия выехало две единицы техники, чтобы достать людей из-под завалов. В ведомстве сообщили, что двух людей уже достали, а жертв среди жителей нет.

В городе Васильков пожар удалось ликвидировать, а жертв и пострадавших среди людей нет.

Напомним, 28 февраля российские войска обстреляли с "градов" села Киенка и Павловка под Черниговом. Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов, а некоторые полностью уничтожены. Под завалами могут находиться люди.

Ранее, в ночь на 27 февраля российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе KLO. В результате чего начался масштабный пожар, однако после взрыва удалось спасти 15 вагонов с дизелем и восемь – с газом. Что в пересчете составляет около 105 000 л дизеля и почти 900 000 л газа. Компания пообещала отправить их на нужды армии и медиков.