У Білій Церкві та Василькові ракети потрапили до житлових будинків: що відомо (відео)

У ДСНС стверджують, що з-під завалів вдалося врятувати двох людей, а загиблих серед мирних жителів немає.

Міста в Київській області зазнали ракетних ударів з боку російських окупантів. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що станом на 21:00 відомо про знищений триповерховий гуртожиток у Білій Церкві. Крім того, ракетного удару зазнало місто Васильків, там знищено п'ятиповерховий гуртожиток, внаслідок чого почалася пожежа. Під завалами лишилися люди. Про це відомство написало на каналі Telegram.

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Повідомляють, що в Білій Церкві на місце події виїхало дві одиниці техніки, щоб дістати людей з-під завалів. У відомстві повідомили, що двох людей уже дістали, жертв серед жителів немає.

У місті Васильків пожежу вдалося ліквідувати, а жертв та постраждалих серед людей немає.

Нагадаємо, 28 лютого російські війська обстріляли з "градів" села Киїнка та Павлівка під Черніговом. Місцеві жителі повідомляють про значні руйнування десятків будинків, а деякі повністю знищені. Під завалами можуть бути люди.

Раніше, в ніч на 27 лютого російські окупанти завдали удару по нафтобазі KLO. Внаслідок чого почалася масштабна пожежа, проте після вибуху вдалося врятувати 15 вагонів з дизелем та вісім — з газом. Що становить близько 105 000 л дизеля та майже 900 000 л газу. Компанія пообіцяла відправити їх на потреби армії та медиків.