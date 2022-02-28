Окупанти накрили "градами" села під Черніговом: кадри руйнувань (фото, відео)
Люди повідомили про значні руйнування приватного сектору. Деякі будинки повністю знищені.
Села Киїнка та Павлівка під Черніговом потрапили під обстріл "Градами" російських окупантів. У результаті кадри демонструють значні руйнування, повідомляє 28 лютого пресцентр ДСНС у Чернігівській області у Facebook.
"Вони випалюють наші міста та села. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо!" — йдеться в повідомленні рятувальників.
Місцеві жителі повідомляють про значні руйнування десятків будинків. Деякі будинки повністю знищені. Під завалами можуть бути люди, передає "Суспільне Чернігів".
Один із Telegram-каналів показав кадри з Чернігова, де мирні люди готують коктейлі Молотова для знищення ворога та його техніки.
Ще сьогодні з'явилося відео з Чернігова, на якому видно спалах гіпермаркету "Епіцентр". На кадрах – величезні клуби чорного диму.
Нагадаємо, 28 лютого в житловий будинок у центральній частині Чернігова потрапила російська балістична ракета.
26 лютого мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав городян готуватися до вуличних боїв із окупантами – готувати запальні суміші. Також чиновник попросив людей записуватись до лав тероборони для захисту міста.