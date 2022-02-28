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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Окупанти накрили "градами" села під Черніговом: кадри руйнувань (фото, відео)

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ДСНС, обстріл градами
село під Чернігівом після обстрілу

Люди повідомили про значні руйнування приватного сектору. Деякі будинки повністю знищені.

Села Киїнка та Павлівка під Черніговом потрапили під обстріл "Градами" російських окупантів. У результаті кадри демонструють значні руйнування, повідомляє 28 лютого пресцентр ДСНС у Чернігівській області у Facebook.

"Вони випалюють наші міста та села. Підрозділи ДСНС працюють за межами своїх можливостей. Ми впевнені, що переможемо!" — йдеться в повідомленні рятувальників.

Місцеві жителі повідомляють про значні руйнування десятків будинків. Деякі будинки повністю знищені. Під завалами можуть бути люди, передає "Суспільне Чернігів".

після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"
після обстрілу "Градами"

Один із Telegram-каналів показав кадри з Чернігова, де мирні люди готують коктейлі Молотова для знищення ворога та його техніки.

Ще сьогодні з'явилося відео з Чернігова, на якому видно спалах гіпермаркету "Епіцентр". На кадрах – величезні клуби чорного диму.

Нагадаємо, 28 лютого в житловий будинок у центральній частині Чернігова потрапила російська балістична ракета.

26 лютого мер Чернігова Владислав Атрошенко закликав городян готуватися до вуличних боїв із окупантами – готувати запальні суміші. Також чиновник попросив людей записуватись до лав тероборони для захисту міста.