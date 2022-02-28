Оккупанты накрыли "градами" села под Черниговом: кадры разрушений (фото, видео)

Люди сообщили о значительных разрушениях частного сектора. Некоторые дома полностью уничтожены.

Села Киенка и Павловка под Черниговом попали под обстрел "Градами" российских оккупантов. В результате кадры демонстрируют значительные разрушения, сообщает 28 февраля пресс-центр ГСЧС в Черниговской области в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Они выжигают наши города и деревни. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!" — говорится в сообщением спасателей.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. передает "Суспильне Чернигов".

[ + – ] после обстрела "Градами" [ + – ] после обстрела "Градами" [ + – ] после обстрела "Градами"

Один из Telegram-каналов показал кадрі из Чернигова, где мирные люди готовят коктейли Молотова для уничтожения врага и его техники.

Еще сегодня появилось видео из Чернигова, на котором видно возгорание гипермаркета "Эпицентр". На кадрах — огромные клубы черного дыма.

Напомним, 28 февраля в жилой дом в центральной части Чернигова попала российская баллистическая ракета.

26 февраля мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал горожан готовиться к уличным боям с оккупантами — готовить зажигательные смеси. Также чиновник попросил людей записываться в ряды теробороны для защиты города.