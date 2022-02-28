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Военный Фокус Российско-украинская война

Оккупанты накрыли "градами" села под Черниговом: кадры разрушений (фото, видео)

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ГСЧС, обстрел градами
село под Чернигововм после обстрела

Люди сообщили о значительных разрушениях частного сектора. Некоторые дома полностью уничтожены.

Села Киенка и Павловка под Черниговом попали под обстрел "Градами" российских оккупантов. В результате кадры демонстрируют значительные разрушения, сообщает 28 февраля пресс-центр ГСЧС в Черниговской области в Facebook.

"Они выжигают наши города и деревни. Подразделения ГСЧС работают за пределами своих возможностей. Мы уверены, что победим!" — говорится в сообщением спасателей.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. передает "Суспильне Чернигов".

ГСЧС
после обстрела "Градами"
ГСЧС
после обстрела "Градами"
ГСЧС
после обстрела "Градами"
ГСЧС
ГСЧС
ГСЧС

Один из Telegram-каналов показал кадрі из Чернигова, где мирные люди готовят коктейли Молотова для уничтожения врага и его техники.

Еще сегодня появилось видео из Чернигова, на котором видно возгорание гипермаркета "Эпицентр". На кадрах — огромные клубы черного дыма.

Напомним, 28 февраля в жилой дом в центральной части Чернигова попала российская баллистическая ракета.

26 февраля мэр Чернигова Владислав Атрошенко призвал горожан готовиться к уличным боям с оккупантами — готовить зажигательные смеси. Также чиновник попросил людей записываться в ряды теробороны для защиты города.