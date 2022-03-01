Украинский алкогольный бренд Nemiroff уходит из России

Nemiroff отменяет лицензию на производство продукции в РФ. Гендиректор компании заявил, что россияне "до сих пор живут в Советском Союзе и не могут говорить то, о чем думают".

Из-за войны в Украине, которую развязала Россия, производитель алкогольных напитков Nemiroff отменил лицензию на производство продукции под своей торговой маркой в ​​РФ. Об этом сообщила пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

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Соответствующее официальные документы об аннулировании лицензии на производство продукции в России как прямое следствие военной агрессии со стороны РФ были направлены 28 февраля.

"Nemiroff горд быть украинским. Мы осуждаем военную агрессию и покушение на территориальную целостность Украины. Объединяемся для защиты свободы и независимости Украины. Это наша земля, наши люди, наше будущее", – заявил генеральный директор Nemiroff Юрий Сорочинский.

Кроме того, как заявил Сорочинский, сотрудники Nemiroff также присоединились к украинской армии, чтобы защитить страну от вторжения России. "Весь город Немиров работает, чтобы защитить Украину от этих ужасных нападений".

В интервью Spirits Business гендиректор компании рассказал, что россияне все еще живут в Советском Союзе под пропагандой и не имеют свободы. Жители России не могут сказать то, о чем думают, а Украина — демократическая сторона.

"Последние 30 лет показали нам, как это — быть свободными. Люди борются за свою свободу. Они не жили в советское время и не хотели бы оказаться в его руках".

Nemiroff – это украинский бренд. Его производственные мощности находятся в Винницкой области, в городе Немиров. Бренд поставляет продукцию в более чем 80 стран мира и Duty Free.

Напомним, крупные автопроизводители продолжают покидать российский рынок: Daimler разорвали партнерство с Камаз, а шведские производители Volvo и Scania прекратили продажу своих моделей в России. Кроме того, Volvo еще и остановили сборку грузовиков на предприятии в Калуге. В свою очередь, VISA вводит санкции против РФ и перечисляет $2 млн для гуманитарной помощи народу Украины.

Также 1 марта министр обороны РФ Шойгу заявил, что Россия продолжит войну с Украиной. Якобы российские захватчики "бомбят только военные объекты и защищают от Запада".