Газпромбанк у зоні ризику: Євросоюз може відключити від SWIFT ще 4 російські банки

Група експертів під керівництвом голови ОП пропонувала відключити усі топ 30 банків Росії ще в квітні. Ідею відключення фінустанов від платіжної системи озвучили представники Ірландії.

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Євросоюз обговорює варіант відключення від міжнародної платіжної системи SWIFT чотирьох російських банків. Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента України (ОП) Андрій Єрмак.

Доступ до системи втратять такі банки:

Газпромбанк;

Альфа Банк;

Росбанк;

Тинькофф Банк.

Газпромбанк займається розрахунками щодо експорту газу з Росії, наголосив глава ОП.

"Група Макфола-Єрмака запропонувала відключити всі топ 30 російських банків ще в квітні", — додав Єрмак.

[ + – ] Газпромбанк займається розрахунками щодо експорту газу з Росії Фото: РБК

Міжнародну робочу групу Макфола-Єрмака створено з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Її очолив Єрмак і колишній посол США у Росії Майкл Макфол. Учасники групи готують документи та стратегії щодо введення нових санкцій проти Росії та Білорусі.

Видання EUobserver доповнює, що пропозицію про відключення 4 банків від SWIFT внесли представники Ірландії. Цей захід матиме серйозні наслідки для Газпромбанку, оскільки саме він здійснює платежі за експорт російського газу, зазначили високопоставлені європейські чиновники.

Відключити банки від системи можуть ще до зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у середині жовтня, повідомляє EURACTIV. Обмеження набудуть чинності, якщо всі країни Євросоюзу одноголосно підтримають пропозицію.

Росія запускає цифровий рубль

Техдиректор Центру компетенцій НТІ СПбДУ Олександр Кірєєв заявив про створення в РФ аналога SWIFT, він уже готовий до тестування у банках. Система не використовує класичний блокчейн.

На початку 2023 року в Росії можуть запустити цифровий рубль, доповнює агентство Reuters із посиланням на високопоставленого депутата Держдуми.

Таку валюту використовуватимуть у процесі взаєморозрахунків із Китаєм, прагнучи зменшити залежність від США. Чиновники кажуть, що в Китаї вже протестували цифровий юань.

[ + – ] На початку 2023 року в Росії можуть запустити цифровий рубль

"Якщо ми це запустимо, інші країни почнуть активно використовувати надалі, і контроль США над світовою фінансовою системою фактично припиниться", — прокоментував ініціативу голова фінансового комітету нижньої палати парламенту Анатолій Аксаков.

Деякі експерти центрального банку РФ припустили, що нові технології дадуть двом країнам можливість безпосередньо взаємодіяти одна з одною.

Як працює система SWIFT

SWIFT розшифровується як Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (спільнота всесвітніх міжбанківських фінансових комунікацій). Це міжнародна система передавання інформації та платежів. SWIFT використовують майже 11 тисяч банків і фінустанов у більш ніж 200 країнах.

Система SWIFT дозволяє банкам швидше та безпечніше вести кореспонденцію та обробляти міжнародні платежі. SWIFT можна називати месенджером між банками.

За допомогою SWIFT можна переказати гроші за кордон з особистого рахунку на рахунок фізичної чи юридичної особи. SWIFT підходить для розрахунку за покупки за кордоном, бронювання у готелях, оплати навчання, відпочинку або лікування.

Аналітики StateWatch ще в червні звертали увагу, що незважаючи на повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну та санкції, Газпромбанк та інші фінустанови, які обслуговують потреби держоборонзамовлення, не відключені від SWIFT.

Нагадаємо, що за 6-м пакетом санкцій, який ухвалили 14 червня, 3 російські банки відключили від SWIFT. Під санкції потрапили "Сбербанк", "Россельхозбанк" та "Московский кредитный банк".