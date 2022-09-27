Газпромбанк в зоне риска: Евросоюз может отключить от SWIFT еще 4 российских банка

Группа экспертов под руководством главы ОП предлагала отключить все топ-30 банков России еще в апреле. Идею отключения финучреждений от платежной системы озвучили представители Ирландии.

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Евросоюз обсуждает вариант отключения от международной платежной системы SWIFT четырех российских банков. Об этом сообщил в Telegram глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

Доступа к системе лишатся такие банки:

Газпромбанк,

Альфа-Банк,

Росбанк,

Тинькофф Банк.

Газпромбанк занимается расчетами по экспорту газа из России, подчеркнул глава ОП.

"Группа Макфола-Ермака предложила отключить все топ-30 российских банков еще в апреле", — добавил Ермак.

[ + – ] Газпромбанк занимается расчетами по экспорту газа из России Фото: РБК

Международная рабочая группа Макфола-Ермака создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавил Ермак и бывший посол США в России Майкл Макфол. Участники группы готовят документы и стратегии по вводу новых санкций против России и Беларуси.

Издание EUobserver дополняет, что предложение об отключении 4 банков от SWIFT внесли представители Ирландии. Эта мера окажет серьезные последствия для Газпромбанка, поскольку именно он осуществляет платежи за экспорт российского газа, отметили высокопоставленные европейские чиновники.

Отключить банки от системы могут еще до встречи министров иностранных дел ЕС в середине октября, сообщило EURACTIV. Ограничения вступят в силу в том случае, если все страны Евросоюза единогласно поддержат предложение.

Россия запускает цифровой рубль

Техдиректор Центра компетенций НТИ СПбГУ Александр Киреев заявил о создании в РФ аналога SWIFT, он уже готов к тестированию в банках. Система не использует классический блокчейн.

В начале 2023 года в России могут запустить цифровой рубль, дополняет агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного депутата Госдумы.

Такую валюту будут использовать при взаиморасчетах с Китаем, стремясь уменьшить зависимость от США. Чиновники говорят, что в Китае уже протестировали цифровой юань.

[ + – ] В начале 2023 года в России могут запустить цифровой рубль

"Если мы это запустим, другие страны начнут активно использовать в дальнейшем, и контроль США над мировой финансовой системой фактически прекратится", — прокомментировал инициативу глава финансового комитета нижней палаты парламента Анатолий Аксаков.

Некоторые эксперты центрального банка РФ предположили, что новые технологии дадут двум странам возможность напрямую взаимодействовать друг с другом.

Как работает система SWIFT

SWIFT расшифровывается как Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (сообщество всемирных межбанковских финансовых коммуникаций). Это международная система передачи информации и платежей. SWIFT используют около 11 тысяч банков и финучреждений в более чем 200 странах.

Cистема SWIFT позволяет банкам быстрее и безопаснее вести корреспонденцию и обрабатывать международные платежи. SWIFT можно называть мессенджером между банками.

С помощью SWIFT можно перевести деньги за границу с личного счета на счет физического или юридического лица. SWIFT подходит для расчета за покупки за границей, бронь в отелях, оплаты обучения, отдыха или лечения.

Аналитики StateWatch еще в июне обращали внимание, что несмотря на полномасштабное военное вторжение РФ в Украину и санкции, Газпромбанк и другие финучреждения, обслуживающие нужды гособоронзаказа, не отключены от SWIFT.

Напомним, что по 6-му пакету санкций, который приняли 14 июня, 3 российских банка отключили от SWIFT. Под санкции попали "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк".