4 из 10 банков, обслуживающие "оборонку" РФ, не отключены от системы SWIFT, — аналитики

"Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР и "Дальневосточный банк" могут выполнять заказы оборонного сектора и выплачивать зарплаты солдатам ВС РФ.

Четыре российских банка из десяти, которые занимаются обслуживанием военно-промышленного комплекса РФ, не отключены от международной системы платежей SWIFT. Об этом говорится в отчете аналитиков StateWatch.

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Несмотря на полномасштабное вторжение ВС РФ в Украину и международные санкции, АО "Газпромбанк", ПАО "Банк "Санкт-Петербург", АО "Всероссийский Банк Развития Регионов" и АО "Дальневосточный банк" продолжают работать с международной системой платежей SWIFT.

Указанные банковские учреждения уполномочены обслуживать участников государственного оборонного заказа, осуществлять банковское сопровождение, благодаря чему они имеют стратегическое значение для правительства России.

"Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР и "Дальневосточный банк", которые работают на российскую оборонку, до сих пор пользуются услугами этой системы. К примеру, сейчас через "Газпромбанк" Минобороны РФ выплачивает заработную плату и "боевые" выплаты российским военнослужащим", — говорится в отчете аналитиков.

Эксперты StateWatch объясняют, что указанные российские банки выдают кредиты оборонным предприятиям, а правительство страны-агрессора через какое-то время компенсирует им эти средства из бюджета.

Уполномоченное Кабинетом министров РФ учреждение имеет право заключать договор о банковском сопровождении с исполнителем контракта по ДОЗ, а расчеты по такому госзаказу осуществляются через специальные счета.

Более того, под санкции Украины также не попали все банки России, которые занимаются обслуживанием военно-промышленного комплекса страны-агрессора. Персональные ограничения не были введены в отношении "Промсвязьбанка", "Дальневосточного банк" и "Санкт-Петербурга".

[ + – ] 4 из 10 российских банков, обслуживающих ВПК РФ, работают с системой SWIFT

Напомним, 14 июня в рамках шестого пакета санкций Евросоюз отключил три российских банка от международной системы платежей SWIFT. Под ограничения попали "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк", а также белорусский "Белинвестбанк".

Также сообщалось, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев назвал европейских политиков "имбецилами" после введения шестого пакета санкций и отключения российских банков от системы SWIFT.