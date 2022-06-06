У Путина назвали "имбецилами" европейских политиков из-за введенного шестого пакета санкций

По словам экс-президента Дмитрия Медведева, Россия не будет объявлять дефолт, а страны Евросоюза продолжат покупать российскую нефть через серые схемы.

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Введение шестого пакета санкций против России приведет к мировой революции в экономике, а от европейских санкций, в первую очередь, пострадают жители стран Евросоюза. Такое мнение в своем Telegram-канале озвучил экс-президент РФ, замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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В частности, соратник Владимира Путина раскритиковал шестой пакет санкций против России и назвал европейских политиков "имбецилами".

По его словам, частичное эмбарго на поставки российской нефти свидетельствует о том, что Евросоюз не может сразу отказаться от энергоресурсов и руководству блока сейчас приходится искать альтернативные источники топлива, которое необходимо для грузового транспорта и сельскохозяйственной техники.

Дмитрий Медведев также предположил, что страны ЕС продолжат покупать "черное золото" у Москвы по нелегальным схемам.

Похоже, "дубиной народной войны", которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись. Попытались упаковать в пакет и еще одну свинью — запрет на страхование танкеров с российской нефтью, чтобы осложнить поставки в третьи страны. Европу совершенно не интересует, как эта мера скажется на наших партнерах. Эта проблема решаема — вопрос страхования поставок может быть закрыт за счет госгарантий в рамках межгосударственных соглашений с третьими странами", — продолжил Медведев и назвал Россию надежным партнером на рынке нефтепродуктов.

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Отдельно экс-президент РФ прокомментировал санкции против Национального расчетного депозитария. Медведев опроверг сообщения западных СМИ о том, что Россия объявит дефолт, поскольку Москва не планирует отказываться от обязанностей выплачивать проценты по валютным евробондам.

"России не заплатят, Россия не вернет, хотя все возможности у нас для этого есть. А по инвестиционной сфере будет нанесен сокрушительный удар. Европейские имбецилы в своем рвении вновь показали, что считают своих собственных граждан, свой бизнес врагами не меньшими, чем россиян", — подчеркнул Медведев и заявил, что подобные санкции превратят международные инвестиции в пыль.

По словам замглавы Совбеза РФ, санкции против "Сбербанка", "Россельхозбанка" и "Московского кредитного банка" кардинально ситуацию не изменят. Медведев заверяет, что российский банковкий сектор продолжает работать в привычном режиме, а внутрироссийские операции не зависят от международной системы платежей SWIFT.

В этом контексте соратник Владимира Путина призвал страны ЕС вводить новые пакеты санкций.

"Судя по тому, как действуют ограничения и куда катится экономическая ситуация в ЕС на фоне нелепых антироссийских страшилок, что-то пошло не так", — резюмировал Медведев, комментируя очередные ограничения в отношении страны-агрессора.

[ + – ] Медведев раскритиковал шестой пакет санкций и назвал "имбецилами" политиков ЕС [ + – ] Медведев раскритиковал шестой пакет санкций и назвал "имбецилами" политиков ЕС

Напомним, 3 июня в Журнале Евросоюза был обнародован шестой пакет санкций против России за полномасштабное вторжение в Украину. Под ограничения попал банковский сектор, поставки российской нефти и торговля химикатами.

Также сообщалось, что российские банки "Сбербанк", "Россельхозбанк" и "Московский кредитный банк", попавшие в шестой пакет санкций против РФ, будут отключены от международной системы SWIFT 14 июня.