У Путіна назвали "імбецилами" європейських політиків через введений шостий пакет санкцій

За словами експрезидента Дмитра Медведєва, Росія не оголошуватиме дефолт, а країни Євросоюзу продовжать купувати російську нафту через сірі схеми.

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Введення шостого пакету санкцій проти Росії призведе до світової революції в економіці, а від європейських санкцій насамперед постраждають жителі країн Євросоюзу. Таку думку у своєму Telegram-каналі озвучив експрезидент РФ, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв.

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Зокрема, соратник Володимира Путіна розкритикував шостий пакет санкцій проти Росії та назвав європейських політиків "імбецилами".

За його словами, часткове ембарго на постачання російської нафти свідчить про те, що Євросоюз не може одразу відмовитися від енергоресурсів і керівництву блоку зараз доводиться шукати альтернативні джерела палива, яке потрібне для вантажного транспорту та сільськогосподарської техніки.

Дмитро Медведєв також припустив, що країни ЄС продовжать купувати "чорне золото" у Москви за нелегальними схемами.

Схоже, "кийком народної війни", який добре огріє європейських чиновників, уже замахнулися. Спробували запакувати в пакет і ще одну свиню — заборону страхування танкерів із російською нафтою, щоб ускладнити постачання у треті країни. Європу зовсім не цікавить, як цей захід позначиться на наших партнерах. Цю проблему можна вирішити — питання страхування поставок може бути закрите за рахунок держгарантій у межах міждержавних угод із третіми країнами", — продовжив Медведєв і назвав Росію надійним партнером на ринку нафтопродуктів.

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Окремо експрезидент РФ прокоментував санкції проти Національного розрахункового депозитарію. Медведєв спростував повідомлення західних ЗМІ про те, що Росія оголосить дефолт, оскільки Москва не планує відмовлятися від обов'язків виплачувати відсотки за валютними євробондами.

"Росії не заплатять, Росія не поверне, хоча всі можливості у нас для цього є. А по інвестиційній сфері буде завдано нищівного удару. Європейські імбецили у своєму прагненні знову показали, що вважають своїх власних громадян, свій бізнес ворогами не меншими, ніж росіян", — підкреслив Медведєв і заявив, що подібні санкції перетворять міжнародні інвестиції на пилюку.

За словами заступника голови Ради безпеки РФ, санкції проти "Сбербанка", "Россельхозбанка" та "Московского кредитного банка" кардинально ситуацію не змінять. Медведєв запевняє, що російський банківський сектор продовжує працювати у звичному режимі, а внутрішньоросійські операції не залежать від міжнародної системи платежів SWIFT.

У цьому контексті соратник Володимира Путіна закликав країни ЄС запроваджувати нові пакети санкцій.

"Зважаючи на те, як діють обмеження і куди котиться економічна ситуація в ЄС на тлі безглуздих антиросійських страшилок, щось пішло не так", — резюмував Медведєв, коментуючи чергові обмеження щодо країни-агресора.

[ + – ] Медведєв розкритикував шостий пакет санкцій і назвав "імбецилами" політиків ЄС [ + – ] Медведєв розкритикував шостий пакет санкцій і назвав "імбецилами" політиків ЄС

Нагадаємо, 3 червня у Журналі Євросоюзу було оприлюднено шостий пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну. Під обмеження потрапив банківський сектор, постачання російської нафти та торгівля хімікатами.

Також повідомлялося, що російські банки "Сбербанк", "Россельхозбанк" та "Московский кредитный банк", що потрапили в шостий пакет санкцій проти РФ, будуть відключені від міжнародної системи SWIFT 14 червня.