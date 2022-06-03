Нафтове ембарго та відключення від SWIFT: ЄС затвердив шостий пакет санкцій проти Росії

Рада Євросоюзу також вирішила запровадити індивідуальні санкції проти осіб, відповідальних за звірства, що здійснювали російські війська в Бучі та Маріуполі.

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Постійні представники Європейського союзу затвердили юридичні тексти шостого пакета антиросійських економічних санкцій відповідно до висновків позачергового саміту ЄС 30 та 31 травня. Санкції Євросоюзу включають ембарго на імпорт російської нафти морськими шляхами, а також відключення "Сбербанку", Россільгоспбанку, Московського кредитного банку та одного білоруського банку від системи SWIFT. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Ради Євросоюзу.

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Нові обмеження вводять через агресивну війну Росії, що триває, проти України, за підтримки Білорусі.

"Ми забороняємо імпорт російської нафти в ЄС і тим самим скорочуємо величезне джерело доходів для Росії. Ми відключаємо більше ключових російських банків від міжнародної платіжної системи SWIFT. Ми також вводимо санкції проти тих, хто несе відповідальність за звірства в Бучі та Маріуполі, і забороняємо більше дезінформаторів, які активно сприяють військовій пропаганді президента Путіна", — заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.

Інформаційна політика

Також санкції стосуватимуться мовлення державних телеканалів Росії, які використовує Кремль як інструмент пропаганди, маніпуляцій та поширення дезінформації про перебіг війни в Україні. Зокрема, зупиняють мовлення в ЄС ще трьох російських телеканалів: "Росія РТР/РТР Планета", "Росія 24/Росія 24" та "Міжнародний ТВ Центр".

Під санкційні заходи потрапляють консалтингові послуги, за яких буде заборонено надання Росії бухгалтерських, консультаційних та піар-послуг, а також хмарних сервісів.

Експортні обмеження

Крім того, Євросоюз розширив список фізичних та юридичних осіб, на яких поширюються експортні обмеження щодо товарів та технологій подвійного призначення. Зокрема, розширено список товарів та технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки. До нього ввійдуть 80 хімічних речовин, які могли б використати для виробництва хімічної зброї.

Індивідуальні списки

Окремо в заяві сказано про індивідуальні списки фізичних та юридичних осіб, відповідальних за звірства, що здійснювали російські війська в Бучі та Маріуполі. Рада Євросоюзу вирішила запровадити додаткові санкції проти провідних бізнесменів та членів сімей, включених до списку олігархів та кремлівських чиновників, а також компаній оборонного сектору та фінансової організації, які причетні до воєнних злочинів в Україні.

"ЄС рішуче засуджує агресивну війну Росії проти України. Він закликає РФ негайно припинити невиборчі напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також негайно та беззастережно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України", — наголосили постпреди ЄС.

Раніше повідомляли, що Вашингтон має на меті посилити антиросійські санкції в разі, якщо окуповану Херсонську область приєднають до РФ. Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс 31 травня заявив, що в Білому домі стурбовані спробами Кремля легалізувати свої окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Києву територіях.

З 1 червня Газпром зупинив постачання газу до Німеччини через відмову компанії Shell Energy Europe Limited здійснювати платежі в рублях. "Газпром" заявив, що постачання відновлять у тому разі, якщо німецька компанія виконуватиме умови указу президента РФ Володимира Путіна про оплату за газ у рублях.