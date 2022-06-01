США посилять санкції проти Росії у разі приєднання Херсонської області до РФ

У Держдепі не заперечують, що Росія може провести незаконний референдум для оголошення "народної республіки" або анексувати Херсонську область за прикладом Криму.

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США посилять санкції проти Росії у разі, якщо окупована Херсонська область буде приєднана до РФ. Про це повідомив речник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс під час брифінгу, який проходив 31 травня.

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За його словами, Вашингтон стурбований спробами РФ легалізувати свої окупаційні адміністрації на тимчасово непідконтрольних Києву територіях, зокрема в Херсонській області.

Як стверджує Нед Прайс, зараз Кремль розглядає кілька варіантів: від оголошення "народної республіки" за прикладом "Л/ДНР", до спроби анексії регіону.

"Російські сили насильно прибрали законних представників українського уряду та встановили незаконних довірених осіб. Один із "проксі" заявив про намір звернутися до Росії з проханням про приєднання Херсонської області до кінця року. Росія також змусила жителів Херсона перейти на російський рубль замість законної української валюти. Кремль також дав зрозуміти, що може спробувати провести фіктивний референдум щодо створення "Херсонської народної республіки", хоча для цього йому не вистачає юридичної легітимності", — продовжив речник Держдепу та додав, РФ не вдасться легалізувати свої адміністрації через протести населення і низький рівень підтримки серед мирних громадян.

Нед Прайс нагадав, що Росії не вдалося реалізувати початкові плани щодо окупації частини України, а силова анексія Криму дозволить президенту РФ Володимиру Путіну виправдати перед суспільством бойові втрати ЗС РФ.

Підсумовуючи, речник Держдепу додав, що США продовжать висвітлювати територіальні задуми Москви стосовно українських регіонів, а також притягувати до відповідальності винних за допомогою додаткових економічних санкцій.

Нагадаємо, 31 травня представник окупаційної адміністрації Херсона Кирило Стремоусов заявив, що українська область незабаром стане повноцінним суб'єктом РФ. За словами колаборанта, в разі проведення незаконного референдуму майже 70% громадян підтримають входження регіону до складу Росії.

Про плани анексувати південний регіон також заявив один із топкерівників "Єдиної Росії". Секретар генради партії Андрій Турчак анонсував входження ОРДЛО, окупованих Херсонської та Запорізької областей до складу РФ.