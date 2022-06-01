США усилят санкции против России в случае присоединения Херсонской области к РФ

В Госдепе не исключают, что Россия может провести незаконный референдум для объявления "народной республики" или аннексировать Херсонскую область по примеру Крыма.

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США усилят санкции против России в случае, если оккупированная Херсонская область будет присоединена к РФ. Об этом сообщил спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс в ходе брифинга, который проходил 31 мая.

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По его словам, Вашингтон обеспокоен попытками РФ легализировать свои оккупационные администрации на временно неподконтрольных Киеву территориях, в том числе в Херсонской области.

Как утверждает Нед Прайс, в данный момент Кремль рассматривает несколько вариантов: от объявления "народной республики" по примеру "Л/ДНР", до попытки аннексии региона.

"Российские силы насильственно убрали законных представителей украинского правительства и установили незаконных доверенных лиц. Один из "прокси" заявил о намерении обратиться к России с просьбой о присоединении Херсонской области до конца года. Россия также вынудила жителей Херсона перейти на российский рубль вместо законной украинской валюты. Кремль также дал понять, что может попытаться провести фиктивный референдум по созданию "Херсонской народной республики", хотя для этого ему не хватает юридической легитимности", — продолжил спикер Госдепа и добавил, РФ не удастся легализировать свои администрации из-за протестов населения и низкого уровня поддержки среди мирных граждан.

Нед Прайс напомнил, что России не удалось реализовать первоначальные планы по оккупации части Украины, а силовая аннексия Крыма позволит президенту РФ Владимиру Путину оправдать перед обществом боевые потери ВС РФ.

Подытоживая, спикер Госдепа добавил, что США продолжат освещать территориальные замыслы Москвы по отношению к украинским регионам, а также привлекать к ответственности виновных с помощью дополнительных экономических санкций.

Напомним, 31 мая представитель оккупационной администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил, что украинская область в скором времени станет полноценным субъектом РФ. По словам коллаборанта, в случае проведения незаконно референдума около 70% граждан поддержат вхождение региона в состав России.

О планах аннексировать южный регион также заявил один из топ-руководителей "Единой России". Секретарь генсовета партии Андрей Турчак анонсировал вхождение ОРДЛО, оккупированных Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.