У представителей провластной партии нет никаких сомнених "от слова совсем", что на псевдореферендуме население региона поддержит вхождение областей в состав РФ.

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Секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак 1 июня заявил, что оккупированные территории Херсонской и Запорожской областей Украины, а также территории "ЛДНР" войдут в состав Российской Федерации. По его словам у жителей, которым упростили выдачу российских паспортов, по этому поводу нет никаких сомнений. Об этом сообщает агентство "РБК".

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"Решение должны принимать сами жители, и я уверен, что они его примут. Поэтому у меня сомнений в том, что этот регион (Херсонская область) будет в составе Российской Федерации, нет никаких", — сказал Турчак.

По мнению секретаря, жители этих областей хотят стабильности, защиты и мира после восьми лет "узаконенного Западом бандеровского террора".

Относительно населения так называемых "ЛДНР" у Турчака нет никаких сомнений "от слова совсем", что они однозначно поддержат вхождение республик в состав Российской Федерации. Что касается Запорожской области, то, по его мнению, вхождение в состав РФ, вероятно, поддержат и там. Но это будет выяснено на псевдореферендуме, который необходимо будет организовать по аналогии с Херсонской областью.

"Должен быть организован референдум, как только к этому будет готова ситуация, как только прекратятся обстрелы и появится зона безопасности. Всему свое время. Уверен, что жители Запорожья также свое мнение выскажут в поддержку такого решения", — подытожил Турчак.

Ранее сообщалось, что "заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области, коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что регион в ближайшее время "в любом случае" станет субъектом Российской Федерации. По его мнению, если провести "референдум", то от 60% до 70% населения области поддержат это предложение.

На оккупированной территории Херсонской области с 23 мая вводится бивалютная зона. По словам "главы" администрации региона Владимира Сальдо, все торговые точки со временем будут обязаны выставлять ценники в двух валютах — в гривнах и российских рублях.