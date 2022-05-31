Херсонская область в ближайшее время станет полноценным субъектом РФ, — Стремоусов (видео)

Коллаборант убежден, что от 60 до 70 процентов жителей Херсонской области проголосуют на "референдуме" за вступление в Российскую Федерацию.

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"Заместитель главы военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов в интервью агентству РИА заявил, что регион "в любом случае" в ближайшее время станет полноценным субъектом Российской Федерации. Коллаборант убежден в том, что в случае проведения в Херсонской области референдума от 60% до 70% населения проголосует за вхождение в состав РФ.

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"Я вижу Херсонскую область, подчеркиваю область, не республику, в составе Российской Федерации. И вопрос времени, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины", — заявил Стремоусов.

По его словам, вне зависимости от реакции международного сообщества, которую коллаборант назвал "частью суши Европы и Северной Америки", в области обязательно будет проведен в ближайшее время "референдум", по аналогии проведенного "честного референдума" в Крыму.

"Почему говорю "в ближайшее"? Потому что социальное время опережает биологическое где-то примерно в 12-14 раз", — отметил коллаборант.

Стремоусов также выразил уверенность в том, что в ближайшее месяцы количество граждан в Херсонской области, которые изъявят желание стать гражданами РФ, будет становиться "все больше и больше".

"И когда мы придем на референдум, который мы все-таки проведем, чтобы не было вопросов ни к кому, то жители Херсонской области проголосуют минимум 60, а то и 70 процентов за вступление в Российскую Федерацию", — убежден Стремоусов.

Ранее соощалось, что оккупационные власти Херсонской области начали вывозить зерно прошлого урожая, собранное украинскими аграриями, на территорию России. По словам "замглавы" администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, зерно поступает в качестве экспорта.

27 мая стало известно, что оккупационные власти переводят Херсонскую и Запорожскую области на российский телефонный код "+7". По словам "советника главы Крыма" Олега Крючкова, на захваченных территориях уже работают новые российские операторы связи, а телефонный код Украины в этих областях скоро перестанет функционировать.