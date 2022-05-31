Херсонська область найближчим часом стане повноцінним суб'єктом РФ, — Стремоусов (відео)

Колаборант переконаний, що від 60% до 70% жителів Херсонської області проголосують на "референдумі" за вступ до Російської Федерації.

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"Заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов в інтерв'ю агентству РІА заявив, що регіон "у будь-якому разі" найближчим часом стане повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Колаборант переконаний, що в разі проведення в Херсонській області референдуму від 60% до 70% населення проголосує за входження до складу РФ.

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"Я бачу Херсонську область, підкреслюю область, не республіку, у складі Російської Федерації. І питання часу, коли ми там будемо, це питання залежить від жителів Херсонщини", — заявив Стремоусов.

За його словами, незалежно від реакції міжнародного співтовариства, яку колаборант назвав "частиною суші Європи та Північної Америки", в області обов'язково буде проведено найближчим часом "референдум" за аналогією проведеного "чесного референдуму" в Криму.

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"Чому говорю "найближчим"? Тому що соціальний час випереджає біологічний десь приблизно в 12-14 разів", — зазначив колаборант.

Стремоусов також висловив упевненість у тому, що найближчими місяцями кількість громадян у Херсонській області, які проявлять бажання стати громадянами РФ, ставатиме "все більше і більше".

"І коли ми прийдемо на референдум, який ми таки проведемо, щоб не було питань ні до кого, то жителі Херсонської області проголосують щонайменше 60, а то й 70 відсотків за вступ до Російської Федерації", — переконаний Стремоусов.

Раніше повідомлялося, що окупаційна влада Херсонської області почала вивозити зерно минулого врожаю, зібране українськими аграріями, на територію Росії. За словами "заступника голови" адміністрації Херсонської області Кирила Стремоусова, зерно надходить як експорт.

27 травня стало відомо, що окупаційна влада переводить Херсонську та Запорізьку області на російський телефонний код "+7". За словами радника голови Криму Олега Крючкова, на захоплених територіях уже працюють нові російські оператори зв'язку, а телефонний код України в цих областях скоро перестане функціонувати.