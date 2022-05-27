Окупанти переводять Херсонську та Запорізьку області на телефонний код РФ
За інформацією радника голови Криму Олега Крючкова, на окупованих територіях уже працюють російські оператори зв'язку, а український телефонний код незабаром не функціонуватиме.
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Окупаційна влада переводить Херсонську та Запорізьку області на російський телефонний код "+7". Про це повідомив радник голови Криму Олег Крючков, пише пропагандистське агентство "Ріа Новини".
За його словами, на захоплених теренах уже працюють нові російські оператори зв'язку. При цьому він заявив, що телефонний код України в Херсонській і Запорізькій областях незабаром не функціонуватиме.
Як пишуть російські журналісти, Крючков особисто переконався, що вже можна додзвонитися до Херсонської області на номери, що починаються на +7.
Раніше президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс Україна" говорив, що російські мобільні оператори не зайдуть на окуповані території півдня країни.
"Туди можуть зайти "Фенікс" і "Кримтелеком" або інші оператори з непідконтрольних Донецької та Луганської областей. І вони вже туди зайшли — російські окупанти вже задекларували, що, наприклад, у Маріуполі почали запускати власну мережу. Ми також бачили подібні рухи в Мелітополі. І це, що може бути найближчим часом", — розповів Комаров.
"Фенікс" — незаконна телекомунікаційна компанія, підконтрольна "ДНР", яка надає послуги мобільного зв'язку на окупованій території Донецької області.
Також сьогодні призначений країною-агресором "заступник голови військово-цивільної адміністрації" в Херсонській області Кирило Стремоусов сказав, що до кінця року в захопленому регіоні введуть російські норми в частині дорожнього руху та контролю за автотранспортом.
Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів для мешканців Херсонської та Запорізької областей. Документ набув чинності з моменту його підписання.
Раніше Фокус повідомляв, що окупаційна влада в Херсоні попросила РФ розмістити в області військову базу. Проте Андрій Руденко, заступник глави МЗС РФ, сьогодні заявив, що "говорити про створення в Херсонській області російської військової бази передчасно".