Окупанти переводять Херсонську та Запорізьку області на телефонний код РФ

За інформацією радника голови Криму Олега Крючкова, на окупованих територіях уже працюють російські оператори зв'язку, а український телефонний код незабаром не функціонуватиме.

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Окупаційна влада переводить Херсонську та Запорізьку області на російський телефонний код "+7". Про це повідомив радник голови Криму Олег Крючков, пише пропагандистське агентство "Ріа Новини".

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За його словами, на захоплених теренах уже працюють нові російські оператори зв'язку. При цьому він заявив, що телефонний код України в Херсонській і Запорізькій областях незабаром не функціонуватиме.

Як пишуть російські журналісти, Крючков особисто переконався, що вже можна додзвонитися до Херсонської області на номери, що починаються на +7.

Раніше президент мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров в інтерв'ю агентству "Інтерфакс Україна" говорив, що російські мобільні оператори не зайдуть на окуповані території півдня країни.

"Туди можуть зайти "Фенікс" і "Кримтелеком" або інші оператори з непідконтрольних Донецької та Луганської областей. І вони вже туди зайшли — російські окупанти вже задекларували, що, наприклад, у Маріуполі почали запускати власну мережу. Ми також бачили подібні рухи в Мелітополі. І це, що може бути найближчим часом", — розповів Комаров.

"Фенікс" — незаконна телекомунікаційна компанія, підконтрольна "ДНР", яка надає послуги мобільного зв'язку на окупованій території Донецької області.

Також сьогодні призначений країною-агресором "заступник голови військово-цивільної адміністрації" в Херсонській області Кирило Стремоусов сказав, що до кінця року в захопленому регіоні введуть російські норми в частині дорожнього руху та контролю за автотранспортом.

Нагадаємо, Путін підписав указ про спрощену процедуру видачі російських паспортів для мешканців Херсонської та Запорізької областей. Документ набув чинності з моменту його підписання.

Раніше Фокус повідомляв, що окупаційна влада в Херсоні попросила РФ розмістити в області військову базу. Проте Андрій Руденко, заступник глави МЗС РФ, сьогодні заявив, що "говорити про створення в Херсонській області російської військової бази передчасно".