Оккупанты переводят Херсонскую и Запорожскую области на телефонный код РФ
По информации "советника главы Крыма" Олега Крючкова, на оккупированных территориях уже работают российские операторы связи, а украинский телефонный код скоро не будет функционировать.
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Оккупационные власти переводят Херсонскую и Запорожскую области на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил "советник главы Крыма" Олег Крючков, пишет пропагандистское агентство "Риа Новости".
По его словам, на захваченных территориях уже работают новые российские операторы связи. При этом он заявил, что телефонный код Украины в Херсонской и Запорожской областях скоро не будет функционировать.
Как пишут российские журналисты, Крючков самолично убедился, что уже можно дозвониться в Херсонскую область на номера, начинающиеся на "+7".
Ранее президент мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров в интервью агентству "Интерфакс Украина" говорил, что российские мобильные операторы не зайдут на оккупированные территории юга страны.
"Туда могут зайти "Феникс" и "Крымтелеком" или другие операторы из неподконтрольных Донецкой и Луганской областей. И они уже туда зашли — российские оккупанты уже задекларировали, что, к примеру, в Мариуполе начали запускать собственную сеть. Мы также видели подобные движения в Мелитополе. И это, что может быть в ближайшее время", — рассказал Комаров.
"Феникс" — незаконная телекоммуникационная компания, подконтрольная "ДНР", которая предоставляет услуги мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области.
Также сегодня назначенный страной-агрессором "замглавы военно-гражданской администрации" в Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что до конца года в захваченном регионе введут российские нормы в части дорожного движения и контроля за автотранспортом.
Напомним, Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей. Документ вступил в силу с момента его подписания.
Ранее Фокус сообщал, что оккупационная власть в Херсоне попросила РФ разместить в области военную базу. Однако Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, сегодня заявил, что "говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно".