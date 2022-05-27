Оккупанты переводят Херсонскую и Запорожскую области на телефонный код РФ

По информации "советника главы Крыма" Олега Крючкова, на оккупированных территориях уже работают российские операторы связи, а украинский телефонный код скоро не будет функционировать.

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Оккупационные власти переводят Херсонскую и Запорожскую области на российский телефонный код "+7". Об этом сообщил "советник главы Крыма" Олег Крючков, пишет пропагандистское агентство "Риа Новости".

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По его словам, на захваченных территориях уже работают новые российские операторы связи. При этом он заявил, что телефонный код Украины в Херсонской и Запорожской областях скоро не будет функционировать.

Как пишут российские журналисты, Крючков самолично убедился, что уже можно дозвониться в Херсонскую область на номера, начинающиеся на "+7".

Ранее президент мобильного оператора "Киевстар" Александр Комаров в интервью агентству "Интерфакс Украина" говорил, что российские мобильные операторы не зайдут на оккупированные территории юга страны.

"Туда могут зайти "Феникс" и "Крымтелеком" или другие операторы из неподконтрольных Донецкой и Луганской областей. И они уже туда зашли — российские оккупанты уже задекларировали, что, к примеру, в Мариуполе начали запускать собственную сеть. Мы также видели подобные движения в Мелитополе. И это, что может быть в ближайшее время", — рассказал Комаров.

"Феникс" — незаконная телекоммуникационная компания, подконтрольная "ДНР", которая предоставляет услуги мобильной связи на оккупированной территории Донецкой области.

Также сегодня назначенный страной-агрессором "замглавы военно-гражданской администрации" в Херсонской области Кирилл Стремоусов сказал, что до конца года в захваченном регионе введут российские нормы в части дорожного движения и контроля за автотранспортом.

Напомним, Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов для жителей Херсонской и Запорожской областей. Документ вступил в силу с момента его подписания.

Ранее Фокус сообщал, что оккупационная власть в Херсоне попросила РФ разместить в области военную базу. Однако Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, сегодня заявил, что "говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно".