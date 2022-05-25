РФ будет раздавать российские паспорта в Херсонской области, Путин подписал указ

Страна-агрессор вводит упрощенный порядок получения гражданства России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ с подписью президента РФ уже появился на официальном портале правовой информации.

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Владимир Путин сегодня подписал указ об упрощенном порядке приема в гражданство России для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Об этом свидетельствует документ с подписью президента РФ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

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Указ вступает в силу с момента его подписания.

Документ предусматривает изменение указа № 183, подписанного Путиным в апреле 2019 года. Тогда президент РФ разрешил гражданам Украины, проживающим на территории ОРДЛО, подавать на российское гражданство в упрощенном порядке "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина".

Ранее в мае к этой категории добавили тех, кто уже получил гражданство одной из непризнанных республик. Теперь Россия присоединяет к числу тех, кто может получать гражданство в упрощенном порядке, еще и граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированных Херсонской и Запорожской областей.

Как пишут российские паблики, 24 мая вечером так называемый замглавы "военно-гражданской администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов также заявил, что весь документооборот в регионе будут вести на русском языке.

Напомним, оккупационная власть в Херсоне попросила РФ разместить в области военную базу. Однако Андрей Руденко, замглавы МИД РФ, сегодня заявил, что "говорить о создании в Херсонской области российской военной базы преждевременно".

Также Фокус сообщал, что российские оккупанты ввели в Херсонской области рубли. Руководство оккупационной администрации анонсировало появление "в ближайшее время" в городе отделение одного из банков РФ, где жители смогут открывать счета.