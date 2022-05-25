РФ роздаватиме російські паспорти в Херсонській області, Путін підписав указ

Країна-агресор запроваджує спрощений порядок отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Документ із підписом президента РФ вже з'явився на офіційному порталі правової інформації.

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Володимир Путін сьогодні підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства Росії для мешканців Запорізької та Херсонської областей України. Про це свідчить документ із підписом президента РФ, опублікований на офіційному порталі правової інформації.

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Указ набуває чинності з моменту його підписання.

Документ передбачає зміну указу №183, підписаного Путіним у квітні 2019 року. Тоді президент РФ дозволив громадянам України, які проживають на території ОРДЛО, подавати на російське громадянство в спрощеному порядку "з метою захисту прав та свобод людини та громадянина".

Раніше у травні до цієї категорії додали тих, хто вже одержав громадянство однієї з невизнаних республік. Тепер Росія приєднує до тих, хто може отримувати громадянство в спрощеному порядку, ще й громадян України, які проживають на території тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Як пишуть російські пабліки, 24 травня ввечері так званий заступник голови "військово-цивільної адміністрації" Херсонської області Кирило Стремоусов також заявив, що весь документообіг у регіоні вестимуть російською мовою.

Нагадаємо, окупаційна влада в Херсоні попросила РФ розмістити в області військову базу. Проте Андрій Руденко, заступник голови МЗС РФ, сьогодні заявив, що "говорити про створення в Херсонській області російської військової бази передчасно".

Також Фокус повідомляв, що російські окупанти запровадили на Херсонщині рублі. Керівництво окупаційної адміністрації анонсувало появу "найближчим часом" у місті відділення одного з банків РФ, де мешканці зможуть відкривати рахунки.