Колаборанти в Херсоні просять РФ розмістити в області військову базу

За твердженнями окупаційної влади, військовий контингент із РФ нібито стане гарантом безпеки регіону й у цьому зацікавлені мешканці.

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Кирило Стремоусов, заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області відправив звернення до РФ з пропозицією розмістити на території області російську військову базу. Про це повідомляє РІА.

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За словами Стремоусова, у Херсонській області має бути присутня російська військова база і так звана "адміністрація", яка співпрацює з кремлівським керівництвом, проситиме РФ про її розміщення.

"У Херсонській області має бути військова база Російської Федерації, — заявив колаборант Стремоусов. — Ми про це проситимемо, і в цьому зацікавлене все населення". За його твердженнями, РФ має стати гарантом безпеки у регіоні.

Раніше Фокус повідомляв, що російські окупанти запровадили на Херсонщині рублі. Керівництво окупаційної адміністрації анонсувало появу "найближчим часом" у місті відділення одного з банків РФ, де мешканці зможуть відкривати рахунки.

Нагадаємо, що ЗСУ на Херсонському напрямку знищили склад боєприпасів російських військ. Депутат Херсонської облради повідомив, що українська армія досягла певних успіхів.