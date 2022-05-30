Окупанти визнали, що Росія вивозить зерно з Херсонської області

За даними російських ЗМІ, пшеницю вивозитимуть наземним шляхом, оскільки частина акваторії Чорного моря замінована.

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Окупаційна влада Херсонської області почала вивозити зерно минулого врожаю, зібране українськими аграріями, на територію Російської Федерації. Про це заявив "заступник голови військово-цивільної адміністрації" регіону Кирило Стремоусов, повідомляє агентство РБК.

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За його словами, торішній урожай пшениці почали "експортувати" в Росію, тобто йдеться нібито про продаж зерна в РФ.

"Є місце, куди складати (новий урожай), хоча, звичайно, дуже багато зерна тут. Зараз частково люди вивозять, домовилися з тими, хто купує з боку Російської Федерації", — сказав Стремоусов.

Він також додав, що аграрії Херсонської області готуються до повноцінного збирання нового врожаю озимих зернових до 20 червня. Крім того, окупаційна влада вирішує питання про постачання насіння на підприємства регіону та російські заводи.

Як повідомляє видання "Газета.Ru", вивезення пшениці здійснюватиметься наземним шляхом, оскільки північно-західна частина акваторію Чорного моря залишається заблокованою через мінування підрозділами ЗСУ.

Зазначимо, що 20 травня постійний представник РФ при ООН Василь Небензя на засіданні Ради Безпеки організації заявив, що Москва планує із серпня до кінця 2022 року експортувати 25 млн тонн зерна.

У свою чергу 24 травня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі, звинуватила російську владу в тому, що Москва використовує продовольчу кризу як зброю у своїх геополітичних інтересах. За її словами, щоб протидіяти продовольчому шантажу РФ, потрібна глобальна співпраця країн Європи в питанні постачання зерна, а також збільшення власного виробництва.

Раніше повідомлялося, що, за даними телеканалу CNN, російське суховантажне судно "Матрос Позинич" було помічене в сирійському порту Латакія. Імовірно, на борту судна перебувало вкрадене окупантами українське зерно.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес 25 травня закликав Москву дати можливість Україні експортувати зерно. За його словами, відкриття зернового коридору в Чорному морі зможе запобігти продовольчій катастрофі в країнах, які страждають на брак зерна.