Російське судно "Матрос Позынич" з українським зерном знову прибуло в порт Сирії, — ЗМІ

Це вже вдруге за місяць, коли корабель приїжджає до сирійської Латакії з українським зерном на борту, судно вміщує приблизно 30 000 тонн.

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Російське судно "Матрос Позынич" удруге за 4 тижні було помічено в сирійському порту Латакія. Туди він прибув з, ймовірно, вкраденим українським зерном. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на надані йому супутникові знімки Maxar Techologies.

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За даними журналістів, корабель із вантажем прибув до Сирії 27 травня. У виданні зазначили, що востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор і на південь уздовж турецького узбережжя. Судно може перевозити приблизно 30 тисяч тонн зерна.

Нагадаємо, 24 травня супутникові знімки показали, як в окупованому Криму завантажують вкрадене українське зерно. Кадри датовані 19 і 21 травня показали, що 2 російські судна "Матрос Позынич" і "Матрос Кошка" завантажилися зерном, а потім попливли. Один із них вирушив у напрямку Бейрута, а інший перебував у Чорному морі.

27 квітня "Матрос Позынич" був уперше помічений у сирійському порту Латакія. Журналісти зазначали, що корабель із зерном може бути перевантажений на інше судно в Латакії, щоб приховати його походження. Це один із трьох кораблів, який задіяний для перевезення вкраденого в Україні зерна.

10 травня українська розвідка розповіла про алгоритм перевезення зерна з України. Спочатку російські військові крадуть його на окупованих територіях України, а саме у Херсонській, Харківській і Запорізькій областях. Потім вантажівки їдуть у напрямку Криму та Росії, а частина викраденого їде Середземним морем у Сирію.