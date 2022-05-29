Російське судно "Матрос Позынич" з українським зерном знову прибуло в порт Сирії, — ЗМІ
Це вже вдруге за місяць, коли корабель приїжджає до сирійської Латакії з українським зерном на борту, судно вміщує приблизно 30 000 тонн.
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Російське судно "Матрос Позынич" удруге за 4 тижні було помічено в сирійському порту Латакія. Туди він прибув з, ймовірно, вкраденим українським зерном. Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на надані йому супутникові знімки Maxar Techologies.
За даними журналістів, корабель із вантажем прибув до Сирії 27 травня. У виданні зазначили, що востаннє його бачили у Севастополі 19 травня, а потім відстежили його проходження через протоку Босфор і на південь уздовж турецького узбережжя. Судно може перевозити приблизно 30 тисяч тонн зерна.
Нагадаємо, 24 травня супутникові знімки показали, як в окупованому Криму завантажують вкрадене українське зерно. Кадри датовані 19 і 21 травня показали, що 2 російські судна "Матрос Позынич" і "Матрос Кошка" завантажилися зерном, а потім попливли. Один із них вирушив у напрямку Бейрута, а інший перебував у Чорному морі.
27 квітня "Матрос Позынич" був уперше помічений у сирійському порту Латакія. Журналісти зазначали, що корабель із зерном може бути перевантажений на інше судно в Латакії, щоб приховати його походження. Це один із трьох кораблів, який задіяний для перевезення вкраденого в Україні зерна.
10 травня українська розвідка розповіла про алгоритм перевезення зерна з України. Спочатку російські військові крадуть його на окупованих територіях України, а саме у Херсонській, Харківській і Запорізькій областях. Потім вантажівки їдуть у напрямку Криму та Росії, а частина викраденого їде Середземним морем у Сирію.