Крим, РФ і Сирія: розвідка дізналася, куди та як окупанти вивозять зерно з України

На Харківщині російським військовим у вивезенні зерна допомагають місцеві колабораціоністи. Крім цього, противник викрадає й овочі — картоплю, капусту та буряк.

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Російські військові продовжують вивіз зерна з окупованої території України — епізоди крадіжки врожаю фіксуються в Запорізькій, Харківській, Херсонській областях. Вантажівки із зерновими прямують у бік окупованого Криму та на територію РФ. Також частина з викраденого вже доставляється Середземним морем, імовірно, до Сирії. Про це сьогодні, 10 травня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними відомства, у Пологах Запорізької області окупанти викрали зі сховищ зерно та насіння соняшника для доставки на територію РФ. З цією ж метою у напрямку Кам'янки Дніпровської вивозиться врожай із Енергодару.

"Під охороною військових виїхала колона російських КАМАЗів і DAF, завантажених зерном. Кінцевий пункт призначення колони — окупований Крим", — повідомили в розвідці.

Також у селі Волохів Яр на Харківщині посібники окупантів допомагають вивозити зерно з ангарів — машини з урожаєм вирушають на російський кордон. Крім цього, відомо про вивезення 1,5 тис. тонн зернових на зерновозах "Кримзернотранс" із Малої Лепетихи Херсонської області в окупований Крим.

Українська розвідка також з'ясувала, що,, окрім зерна російські військові у великих обсягах вивозять у Крим овочі, зокрема буряки, картоплю та капусту.

"Зараз відомо, що значна частина викрадених із України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу — Сирія. Звідти контрабандою зерно може постачати до інших країн Близького Сходу", — додали в ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, 7 травня Сили оборони Запорізької області повідомили, що окупанти розпочали вивіз соняшникової олії із заводу в Пологах. Продукція призначалася для відправки за кордон.

Також ми писали, що російське судно "Матрос Позинич" завантажило 27 тис. тонн пшениці в окупованому Севастополі та пішло в єгипетський порт Олександрія. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що українські дипломати завадили РФ доставити зерно в Єгипет. РФ направила судно з вкраденим урожаєм у бік Лівану та Сирії, у зв'язку з чим українське МЗС просило ліванські та сирійські органи заарештувати вантаж, якщо корабель зайде в їхні порти.