Российское судно "Матрос Позынич" с украинским зерном вновь прибыло в порт Сирии, — СМИ
Это уже второй раз за месяц, когда корабль приезжает в сирийскую Латакию с украинским зерном на борту, судно вмещает в себе около 30 000 тонн.
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Российское судно "Матрос Позынич" во второй раз за 4 недели было замечено в сирийском порту Латакия. Туда он прибыл с, вероятно, украденным украинским зерном. Об этом сообщает американской телеканал CNN со ссылкой на предоставленные ему спутниковые снимки Maxar Techologies.
По данным журналистов, корабль с грузом прибыл в Сирию 27 мая. В издании отметили, что в последний раз его видели в Севастополе 19 мая, а затем отследили его прохождение через пролив Босфор и на юг вдоль турецкого побережья. Судно может перевозить около 30 000 тонн зерна.
Напомним, 24 мая спутниковые снимки показали, как в оккупированном Крыму загружают украденное украинское зерно. Кадры датированные 19 и 21 мая показали, что 2 российских судна "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка" загрузились зерном, а затем уплыли. Один из них уплыл в направлении Бейрута, а другой находился в Черном море.
27 апреля "Матрос Позынич" был впервые замечен в сирийском порту Латакия. Журналисты отмечали, что корабль з зерном может быть перегружен на другое судно в Латакии, чтобы скрыть его происхождение. Это один из трех кораблей, который задействован для перевозки украденного в Украине зерна.
10 мая украинская разведка рассказала алгоритм перевозки зерна из Украины. Сначала российские военные воруют его на оккупированных территориях Украины, а именно в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях. Затем грузовики едут в направлении Крыма и России, а часть похищенного едет по Средиземному морю в Сирию.