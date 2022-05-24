Спутниковые снимки Maxar показали, как в Крыму загружают украденное украинское зерно (фото)

Два российских судна пришвартовались в одном из портов Крыма, где загрузились зерном, а затем уплыли. Один из них отправился в направлении Бейрута, а другой все еще находится в Черном море.

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Россия продолжает воровать украинское зерно с оккупированных территорий Украины. Технологическая компания Maxar Technologies опубликовала новые спутниковые снимки, на которых видно, как в порту Севастополя два сухогруза под российским флагом швартуются и загружаются предположительно украденным украинским зерном. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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На новых изображениях от Maxar, которые были сделаны 19 и 21 мая, видно два корабля — "Матрос Позынич" и "Матрос Кошка", они были пришвартованные рядом с зернохранилищами, где зерно ссыпается с конвейера в открытый трюм.

Согласно сайту отслеживания MarineTraffic.com, оба судна уже покинули порт. При этом "Матрос Позынич", плывущий через Эгейское море, утверждает, что направляется в Бейрут, а "Матрос Кошка" все еще находится в Черном море.

Журналисты отмечают, что сложно сказать, точно ли это украинское зерно, но в оккупированном Крыму выращивают мало зерна в отличие от Херсонской и Запорожской областей, часть которых захвачена российской армией. Украинские официальные лица и источники в отрасли рассказали CNN, что войска России на оккупированных территориях опустошили несколько хранилищ и вывезли зерно в Крым.

Эти корабли имеют грузоподъемность 30 000 метрических тонн, а ранее в Министерстве обороны Украины подсчитали, что после вторжения России из Украины было украдено и вывезено около 400 000 тонн.

Напомним, 12 мая СМИ обнаружили российское судно "Матрос Позынич" с украинским зерном в Сирии. Тогда журналисты отмечали, что корабль з зерном может быть перегружен на другое судно в Латакии, чтобы скрыть его происхождение.

10 мая в украинской разведке рассказали, что российские военные вывозят украинское зерно из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Затем грузовики с украденным направляются в сторону оккупированного Крыма и на территорию РФ.

16 мая журналисты писали, что Генсек ООН уговаривает страны Запада ослабить санкции против РФ, чтобы та взамен разблокировала украинские порты. По информации СМИ, Антониу Гутерриш предлагает западным странам разрешить экспорт калийных удобрений из России и Беларуси.

20 мая Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия использует продовольствие в качестве оружия в войне с Украиной. Он считает, что Кремль держит "в заложниках" поставки не только в Украину, но и многим странам мира.

24 мая СМИ сообщали, что Британия ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море, чтобы защитить украинские корабли с зерном и прорвать блокаду.