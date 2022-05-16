Генсек ООН уговаривает Запад ослабить санкции против РФ в обмен на украинское зерно, — WSJ

По информации журналистов, Антониу Гутерриш предлагает западным странам разрешить экспорт калийных удобрений из России и Беларуси, чтобы РФ разблокировала порты Украины.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры касательно ослабления западных санкций в отношении экспорта калийных удобрений из РФ и Беларуси в обмен на разблокирование российской стороной украинских портов в Черном море, чтобы Украина могла продавать свое зерно за границу. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, знакомых с этим процессом.

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По данным издания, Гутерриш обратился к Москве с просьбой разрешить некоторые поставки украинского зерна в обмен на облегчение экспорта калийных удобрений из РФ и Беларуси, однако РФ на данный момент не ведет "серьезных переговоров по этой сделке". В то же время Турция выразила готовность участвовать в этом соглашении путем разминирования Черного моря и контроля над судоходством в регионе.

Журналисты отмечают, что РФ и Беларусь являются главными поставщиками калийных удобрений, которые способствуют хорошему урожаю в различных регионах мира. На данный момент экспорт этой продукции запрещен в связи с санкциями стран Запада. Помимо этого введенные ограничения заблокировали России доступ к иностранной валюте, поэтому возможная сделка "поднимет настроение двум странам", говорится в материале.

Представительства РФ и Украины при ООН, а также посольство Турции в Вашингтоне отказались комментировать информацию журналистов.

Напомним, по оценкам ООН, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой в результате полномасштабной войны РФ против Украины и связанной с ней блокировки экспорта продовольствия из этих стран.

Также мы писали о том, как российские военные тоннами крадут украинское зерно с временно оккупированных территорий.