Генсек ООН вмовляє Захід послабити санкції проти РФ в обмін на українське зерно, — WSJ
За інформацією журналістів, Антоніу Гутерреш пропонує західним країнам дозволити експорт калійних добрив із Росії та Білорусі, щоб РФ розблокувала порти України.
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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори щодо послаблення західних санкцій щодо експорту калійних добрив із РФ та Білорусі в обмін на розблокування російською стороною українських портів у Чорному морі, щоб Україна могла продавати своє зерно за кордон. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, знайомих із цим процесом.
За даними видання, Гутерреш звернувся до Москви з проханням дозволити деякі постачання українського зерна в обмін на полегшення експорту калійних добрив із РФ та Білорусі, проте РФ наразі не веде "серйозних переговорів щодо цієї угоди". Водночас Туреччина висловила готовність брати участь у цій угоді шляхом розмінування Чорного моря та контролю за судноплавством у регіоні.
Журналісти зазначають, що РФ та Білорусь є головними постачальниками калійних добрив, які сприяють гарному врожаю у різних регіонах світу. Зараз експорт цієї продукції заборонений у зв'язку із санкціями країн Заходу. Крім цього, введені обмеження заблокували Росії доступ до іноземної валюти, тому можлива угода "підніме настрій двом країнам", йдеться у матеріалі.
Представництва РФ та України при ООН, а також посольство Туреччини у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію журналістів.
Нагадаємо, за оцінками ООН, більше однієї п'ятої населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіткнуться з голодом та злиднями внаслідок повномасштабної війни РФ проти України та пов'язаного з нею блокування експорту продовольства з цих країн.
Також ми писали про те, як російські військові тоннами крадуть українське зерно з тимчасово окупованих територій.