Генсек ООН вмовляє Захід послабити санкції проти РФ в обмін на українське зерно, — WSJ

За інформацією журналістів, Антоніу Гутерреш пропонує західним країнам дозволити експорт калійних добрив із Росії та Білорусі, щоб РФ розблокувала порти України.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш веде переговори щодо послаблення західних санкцій щодо експорту калійних добрив із РФ та Білорусі в обмін на розблокування російською стороною українських портів у Чорному морі, щоб Україна могла продавати своє зерно за кордон. Про це повідомляє видання Wall Street Journal із посиланням на дипломатів, знайомих із цим процесом.

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За даними видання, Гутерреш звернувся до Москви з проханням дозволити деякі постачання українського зерна в обмін на полегшення експорту калійних добрив із РФ та Білорусі, проте РФ наразі не веде "серйозних переговорів щодо цієї угоди". Водночас Туреччина висловила готовність брати участь у цій угоді шляхом розмінування Чорного моря та контролю за судноплавством у регіоні.

Журналісти зазначають, що РФ та Білорусь є головними постачальниками калійних добрив, які сприяють гарному врожаю у різних регіонах світу. Зараз експорт цієї продукції заборонений у зв'язку із санкціями країн Заходу. Крім цього, введені обмеження заблокували Росії доступ до іноземної валюти, тому можлива угода "підніме настрій двом країнам", йдеться у матеріалі.

Представництва РФ та України при ООН, а також посольство Туреччини у Вашингтоні відмовилися коментувати інформацію журналістів.

Нагадаємо, за оцінками ООН, більше однієї п'ятої населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіткнуться з голодом та злиднями внаслідок повномасштабної війни РФ проти України та пов'язаного з нею блокування експорту продовольства з цих країн.

Також ми писали про те, як російські військові тоннами крадуть українське зерно з тимчасово окупованих територій.