Британия может отправить военные корабли в Черное море для прорыва российской блокады

Британские власти ведут переговоры с союзниками об обеспечении поставок украинского зерна в условиях войны.

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Великобритания ведет переговоры с союзниками об отправке военных кораблей в Черное море для защиты кораблей с украинским зерном и прорыва блокады, организованной российским флотом в регионе. Об этом пишет издание Times.

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По словам министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, обсуждавший безопасный коридор с главой МИД Британии Лиз Трасс, в коалицию государств, способных обеспечить деблокаду акватории Черного моря, могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, которые зависят от украинского зерна, например, Египет.

Ландсбергис добавил, что РФ "держит в заложниках уязвимые страны мира", не позволяя Украине поставлять им продовольствие. При этом литовский министр указал, что альтернативных путей поставок — поездом или грузовиками — недостаточно.

Эта операция, отмечают журналисты, потребует разминирования гавани и поставок Украине оружия большой дальности. Министр обороны США Ллойд Остин 23 мая заявил, что Дания предоставит украинской стороне противокорабельные пусковые установки и ракеты для защиты своего побережья. Их радиус действия составляет около 320 километров, что позволит украинским войскам поражать российские корабли, блокирующие порты и северо-западную часть Черного моря. Там, по данным украинского Центра оборонных стратегий, находятся шесть кораблей Черноморского флота РФ и две подводные лодки.

"(Страны) могут предоставить корабли или самолеты, которые будут размещены в Черном море, и обеспечить морской проход для зерновых судов, чтобы они могли покинуть порт Одессы и добраться до Босфора в Турции", — заявил глава МИД Литвы.

При этом Ландсбергис отметил, что, хотя на деблокаду моря будут направлены военные корабли, это не будет "означать эскалацию, потому что они не участвуют в войне".

По данным дипломатического источника издания, глава МИД Британии Трасс поддерживает эту инициативу, однако для того, чтобы операция началась, необходимо согласие США. Помимо прочего, такой шаг может включать сопровождение грузовых кораблей с зерном, покидающих Николаев.

В то же время один из западных чиновников сказал журналистам, что для проведения такой операции придется добиться согласия РФ.

"Попытка сделать это без согласия России повысит риск возникновения инцидента", — сказал собеседник издания, добавив, что взамен на согласие организовать безопасный коридор РФ может потребовать "какой-то отдачи", например, смягчения санкций.

Помимо этого чиновник указал на рискованность будущей операции из-за мин в море и российских кораблей, которые контролируют регион при помощи ракет.

В публикации также говорится, что в украинских элеваторах хранятся миллионы тонн зерна, и через пять-шесть недель новый урожай негде будет хранить. Неспособность Украины экспортировать зерновые уже привели к росту мировых цен на продовольствие в мире, а также к угрозе голода.

Ранее о том, что для деблокады украинских портов может потребоваться военные средства, говорила и вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"Нам нужна гарантия от партнеров — конечно, это гарантия обороны, гарантия безопасности — чтобы иметь возможность экспортировать (используя) эти суда. И делать это не единожды, а регулярно", — сказала чиновница.

Напомним, по оценкам ООН, более одной пятой населения Земли — до 1,7 млрд человек — столкнутся с голодом и нищетой в результате полномасштабной войны РФ против Украины и связанной с ней блокировки экспорта продовольствия из этих стран.

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