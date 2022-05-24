Британія може відправити військові кораблі в Чорне море для прориву російської блокади

Британська влада веде переговори із союзниками щодо забезпечення постачання українського зерна в умовах війни.

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Великобританія веде переговори із союзниками щодо відправлення військових кораблів у Чорне море для захисту кораблів з українським зерном і прориву блокади, організованої російським флотом у регіоні. Про це пише газета Times.

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За словами міністра закордонних справ Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, який обговорював безпечний коридор із главою МЗС Британії Ліз Трасс, до коаліції держав, здатних забезпечити деблокаду акваторії Чорного моря, можуть увійти деякі члени НАТО й інші країни, які залежать від українського зерна, наприклад Єгипет.

Ландсберґіс додав, що РФ "тримає у заручниках уразливі країни світу", не дозволяючи Україні постачати їм продовольство. Водночас литовський міністр зазначив, що альтернативних шляхів постачання — потягом чи вантажівками — недостатньо.

Ця операція, зазначають журналісти, вимагатиме розмінування гавані та постачання Україні зброї великої дальності. Міністр оборони США Ллойд Остін 23 травня заявив, що Данія надасть українській стороні протикорабельні пускові установки та ракети для захисту свого узбережжя. Їхній радіус дії становить приблизно 320 кілометрів, що дозволить українським військам уражати російські кораблі, котрі блокують порти та північно-західну частину Чорного моря. Там, за даними українського Центру оборонних стратегій, знаходяться шість кораблів Чорноморського флоту РФ і два підводні човни.

"(Країни) можуть надати кораблі або літаки, які будуть розміщені в Чорному морі, та забезпечити морський прохід для зернових суден, щоб вони могли покинути порт Одеси та дістатися Босфору в Туреччині", — заявив глава МЗС Литви.

При цьому Ландсберґіс зазначив, що хоча на деблокаду моря будуть спрямовані військові кораблі, це не "означатиме ескалацію, тому що вони не беруть участі у війні".

За даними дипломатичного джерела видання, глава МЗС Британії Трасс підтримує цю ініціативу, однак для того, щоб операція почалася, потрібна згода США. Крім іншого, такий крок може враховувати супровід вантажних кораблів із зерном, що залишають Миколаїв.

Водночас, один із західних чиновників сказав журналістам, що для проведення такої операції доведеться домогтися згоди РФ.

"Спроба зробити це без згоди Росії підвищить ризик виникнення інциденту", — сказав співрозмовник видання, додавши, що замість згоди організувати безпечний коридор РФ може вимагати "якоїсь віддачі", наприклад, пом'якшення санкцій.

Крім цього, чиновник вказав на ризикованість майбутньої операції через міни в морі та російські кораблі, які контролюють регіон за допомогою ракет.

У публікації також йдеться, що в українських елеваторах зберігаються мільйони тонн зерна, і за п'ять-шість тижнів новий врожай ніде зберігатиме. Нездатність України експортувати зернові вже призвела до зростання світових цін на продовольство в світі, а також до загрози голоду.

Раніше про те, що для розблокування українських портів може знадобитися військові засоби, говорила і віцепрем'єрка — міністриня економіки України Юлія Свириденко.

"Нам потрібна гарантія від партнерів — звичайно, це гарантія оборони, гарантія безпеки — щоб мати можливість експортувати (використовуючи) ці суди. І робити це не один раз, а регулярно", — сказала чиновниця.

Нагадаємо, за оцінками ООН, понад одна п'ята населення Землі — до 1,7 млрд людей — зіткнуться з голодом і злиднями внаслідок повномасштабної війни РФ проти України та пов'язаного з нею блокування експорту продовольства з цих країн.

Також ми писали про те, як російські військові тоннами крадуть українське зерно з тимчасово окупованих територій.