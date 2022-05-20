Шантаж едой: Россия использует продовольствие как оружие, — Блинкен

Госсекретарь США призвал страну-агрессора прекратить блокирование украинских портов. Сегодня из Украины невозможно вывезти около 20 млн. тонн зерновых.

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Госсекретарь Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании продовольствия в качестве оружия в войне с Украиной. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, выступая 19 мая в Совете Безопасности ООН, пишет агентство Reuters.

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По его словам, РФ держит "в заложниках" поставки не только в Украину, но и многим странам мира. Блинкен призвал страну-агрессора прекратить блокаду украинских портов, что что сделало невозможным обычные маршруты экспорта.

"Похоже, российское правительство считает, что использование еды в качестве оружия поможет добиться того, чего не удалось его вторжению, — сломить дух украинского народа. Продовольствие для миллионов украинцев и миллионов других людей по всему миру в буквальном смысле стало заложником российских военных", — в частности, сказал американский политик.

Госсекретарь подчеркнул, что из Украины невозможно вывезти около 20 млн. тонн зерновых. Более того, война в Украине привела к резкому росту мировых цен на зерно, растительное масло, топливо и удобрения.

Блинкен отверг обвинения России в том, что западные санкции против Москвы "подпитывают" продовольственный кризис. По его словам, это решение "Москвы и только Москвы".

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, в свою очередь, написал, что россияне "не идиоты" и не станут экспортировать продовольствие, если на них распространяются жесткие санкции.

В то же время, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается заключить сделку, которая позволит Украине возобновить экспорт продовольствия через Черное море и даст доступ российским продуктам питания и удобрениям на мировые рынки.

Как известно, на Украину и РФ приходится около трети мировых поставок зерна. Также Украина является ведущим экспортером кукурузы, овса, подсолнечного и рапсового масла. Из России и Беларуси поступает более 40% мирового экспорта калия, использующегося в сельском хозяйстве.

Напомним, 1 мая Украина закрыла порты в Азовском и Черном морях. В Кабмине заявили, что они не могут гарантировать безопасность и выполнять взятые на себя обязанности из-за продолжающихся военных действий РФ на территории предприятий.

Позже лидеры G7 призвали Россию открыть порты Украины из-за нарастающего продовольственного кризиса в мире.