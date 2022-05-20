Шантаж їжею: Росія використовує продовольство як зброю, — Блінкен

Держсекретар США закликав країну-агресора припинити блокування українських портів. Сьогодні з України неможливо вивезти близько 20 млн тонн зернових.

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Держсекретар Ентоні Блінкен звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї у війні з Україною. Про це глава зовнішньополітичного відомства заявив, виступаючи 19 травня в Раді Безпеки ООН, пише агентство Reuters.

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За його словами, РФ тримає "в заручниках" постачання не лише в Україну, а й до багатьох країн світу. Блінкен закликав країну-агресора припинити блокаду українських портів, що унеможливило звичайні маршрути експорту.

"Схоже, російський уряд вважає, що використання їжі як зброї допоможе добитися того, чого не вдалося її вторгненню, — зламати дух українського народу. Продовольство для мільйонів українців та мільйонів інших людей у всьому світі в буквальному сенсі стало заручником російських військових", — зокрема сказав американський політик.

Держсекретар наголосив, що з України неможливо вивезти близько 20 млн тонн зернових. Щобільше, війна в Україні призвела до різкого зростання світових цін на зерно, олію, паливо та добрива.

Блінкен відкинув звинувачення Росії в тому, що західні санкції проти Москви "підживлюють" продовольчу кризу. За його словами, це рішення "Москви й лише Москви".

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, зі свого боку, написав, що росіяни "не ідіоти" і не експортуватимуть продовольство, якщо на них поширюються жорсткі санкції.

Водночас Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш намагається укласти угоду, яка дозволить Україні відновити експорт продовольства через Чорне море і дасть доступ російським харчам та добривам на світові ринки.

Як відомо, на Україну та РФ припадає близько третини світових постачань зерна. Також Україна є провідним експортером кукурудзи, вівса, соняшникової та ріпакової олії. З Росії та Білорусі надходить понад 40% світового експорту калію, що використовують у сільському господарстві.

Нагадаємо, 1 травня Україна закрила порти в Азовському та Чорному морях. У Кабміні заявили, що вони не можуть гарантувати безпеку і виконувати взяті на себе обов'язки через воєнні дії РФ, що продовжуються на території підприємств.

Пізніше лідери G7 закликали Росію відкрити порти України через нестримну продовольчу кризу у світі.