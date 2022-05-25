"Припиніть красти зерно": Великобританія вимагає від Росії відкрити порти в Чорному морі

Глава британського міноборони наголошує, що на українське зерно сподіваються жителі Лівії та Ємену. Туреччина могла б супроводжувати постачання з України.

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Міністр оборони Великобританії Бен Воллес закликав РФ дозволити Україні експортувати зерно, щоб допомогти країнам, які ризикують опинитися на межі голоду від нестачі зерна. Про це він сказав журналістам у Мадриді після зустрічі з іспанською колегою Маргаритою Роблес, пише Reuters.

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Росія має "вчинити правильно" та відкрити зерновий коридор із портів України на Чорному морі, зазначив глава Міноборони.

Заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко допустив відкриття доступу до морських портів України, якщо США та ЄС знімуть із неї низку санкцій. Воллес відкинув цю ідею.

Британський міністр оборони схвалив пропозицію Туреччини супроводжувати постачання зерна з України після того, як Москва виключила участь Заходу в цьому процесі.

[ + – ] Експорт зерна кораблями

"Це зерно для всіх. Лівія, Ємен, люди в усьому світі розраховують на нього, щоб прогодуватися. Закликаю Росію вчинити в дусі гуманності й випустити зерно з України, припинити красти зерно. Не говоритимемо про санкції, давайте чинити правильно", — оголосив Воллес.

Українські порти на Чорному морі заблоковані з 24 лютого від початку повномасштабної війни. Понад 20 мільйонів тонн зерна застрягли на українських елеваторах.

Нагадаємо, що, за оцінками гендиректорки аналітичної компанії Gro Intelligence Сари Менкер, запасів пшениці у світі вистачить на 10 тижнів. Ситуацію погіршує війна в Україні — 44 млн людей у 38 країнах залежать від українського експорту.

Відомо, що РФ краде українське зерно з окупованих територій. Знімки Maxar Technologies показали, як у порту Севастополя дві суховантажні машини під російським прапором завантажувалися краденим зерном.

Радник глави Офісу президента України Олексій Арестович вважає, що розблокувати українські порти можна силами НАТО, але тоді це означатиме залучення сил до деблокади Чорного моря.