Запасів пшениці у світі вистачить на 10 тижнів, — аналітик Gro Intelligence

Сільгоспвиробники переживають найсильнішу посуху за останні 20 років, посилює ситуацію і війна в Україні. Близько 400 млн людей зіштовхнуться з голодом через зростання цін на основні культури, каже директорка аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер.

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Запасів пшениці у світі залишилося лише на 10 тижнів. Такі оцінки озвучила експертка з продовольства, генеральна директорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер, пише профільне видання World Grain.

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Повномасштабна війна Росії в Україні, за її словами, "просто підлила олії у вогонь, який давно горить". Війна — це не головна причина нестачі пшениці, оскільки Україна та РФ виробляють близько 1/3 світового обсягу пшениці.

"Російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, виявила крихкість наших ланцюжків постачань. Навіть якщо війна закінчиться завтра, проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій", — пояснила Менкер.

Через зростання цін на основні сільськогосподарські культури цього року 400 мільйонів людей у всьому світі опинилися на межі голоду.

[ + – ] У світі спостерігається найнижчий рівень запасів зерна

"Сьогодні умови гірші, ніж у 2007 та 2008 роках. Спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який будь-коли бачив світ. Доступ до добрив дуже обмежений, посуха в регіонах вирощування пшениці — найсильніша за останні 20 років", — продовжила експертка.

Аналогічні проблеми стосуються кукурудзи й інших зернових культур. Менкер зазначила, що посуха посилює нестачу пшениці.

Генсек ООН Антоніу Гуттереш у доповіді Організації Об'єднаних Націй із питань продовольчої безпеки від 19 травня заявив, що у світі 44 млн людей у 38 країнах опинилися в критичному становищі через вторгнення Росії в Україну.

Війна, за його словами, закрила український експорт, який забезпечував продовольством 400 млн людей. Зростання цін на основні продукти харчування на 30% загрожує населенню країн Африки та Близького Сходу, тому найголовніше — зупинити війну в Україні, наголосив генсек.

Міністр аграрної політики України Микола Сольський вважає, що світ почне гостро відчувати продовольчу кризу вже в липні.

Країни "Великої сімки" закликали РФ негайно розблокувати українські порти через загрозу продовольчої кризи у світі. Радник голови ОП Андрій Єрмак говорив, що треба звільнити окуповані території, де ЗС РФ заважає збирати врожай.