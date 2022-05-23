Світ почне гостро відчувати продовольчу кризу в липні, — голова Мінагрополітики

В інтерв'ю журналістам Микола Сольський розповів, що з України не вдалося вивезти 5 млн тонн пшениці через війну. Також через неї спостерігаються проблеми з посівною кампанією.

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Військова агресія Росії спричинить гостру продовольчу кризу, заявив міністр аграрної політики України Микола Сольський в інтерв'ю виданню "Голос Америки".

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За словами Міністра, відсутність української пшениці на світових ринках гостро відчують на собі країни-споживачі. Водночас з України вдалося вивести частину із запланованих обсягів експорту.

"Ми не вивезли ще 5 мільйонів тонн пшениці, які планувалося вивести. Точно планували вивезти як мінімум 10-15 мільйонів тонн пшениці цього врожаю. Ми не зможемо засіяти у тому обсязі, в якому ми хотіли наступного року. Це відчують усі ринки. Я думаю, що світ почне гостро відчувати це десь у середині липня. Тому що багато країн Північної Африки, арабські країни, країни Південно-Східної Азії — вони все ще споживають те, що закупили раніше, резерви, які сформовані", — каже Микола Сольський.

Міністр також вважає, що в світі немає альтернативи українському зерну, але вихід із ситуації ще можна знайти. Зокрема, спростити документацію і вивозити зерно через західний кордон України.

"Учора ми підписали домовленість із Польщею: з 11 пунктів, 8 вони перевели на цілодобову роботу 7 днів на тиждень. Замість 3 інспекторів збільшили кількість до 17-ти. Ще для 3 додаткових пунктів вони зараз дозакуповують обладнання. Тобто Європа не була готова до перевезення такого обсягу зерна своєю інфраструктурою, насамперед вагонами. Велика робота ведеться для того, щоб у якійсь формі розблокувати українські порти. Є запас експорту, який можна вивести з дунайських портів", — повідомив Сольський.

Раніше Фокус повідомляв, що радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович поділився думкою щодо деблокади українських портів і можливості розблокувати експорт зерна. На думку функціонера, флот країн НАТО може зняти блокаду з портів у Чорному морі, щоб забезпечити озброєний конвой суден з українським зерном.