Мир начнет остро ощущать продовольственный кризис в июле, — глава Минагрополитики

В интервью журналистам Николай Сольский рассказал, что из Украины не удалось вывезти 5 млн тонн пшеницы из-за войны. Также из-за нее наблюдаются проблемы с посевной кампанией.

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Военная агрессия России приведет к острому продовольственному кризису, заявил министр аграрной политики Украины Николай Сольский в интервью изданию "Голос Америки".

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По словам министра, отсутствие украинской пшеницы на мировых рынках остро ощутят на себе страны-потребители. В то же время, из Украины удалось вывести часть из запланированных объемов экспорта.

"Мы не вывезли еще 5 миллионов тонн пшеницы, которые планировалось вывести. Точно планировали вывезти как минимум 10-15 миллионов тонн пшеницы этого урожая. Мы не сможем засеять в том объеме, в котором мы хотели на следующий год. Это почувствуют все рынки. Я думаю, что мир начнет остро чувствовать это где-то в середине июля. Потому что многие страны Северной Африки, арабские страны, страны Юго-Восточной Азии — они все еще потребляют то, что закупили раньше, те резервы, которые сформированы", — говорит Николай Сольский.

Министр также считает, что в мире нет альтернативы украинскому зерну, но выход из ситуации еще можно найти. В частности, упростить документацию и вывозить зерно через западную границу Украины.

"Вчера мы подписали договоренность с Польшей: из 11 пунктов, 8 они перевели на круглосуточную работу 7 дней в неделю. Вместо 3 инспекторов увеличили количество до 17-ти. Еще для 3 дополнительных пунктов они сейчас дозакупают оборудование. То есть, Европа не была готова к перевозке такого объема зерна своей инфраструктурой, в первую очередь вагонами. Большая работа ведется для того, чтобы в какой-то форме разблокировать украинские порты. Есть запас экспорта, который можно вывести из дунайских портов", — сообщил Сольский.

Ранее Фокус сообщал, что советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович поделился мнением относительно деблокады украинских портов и возможности разблокировать экспорт зерна. По мнению функционера, флот стран НАТО может снять блокаду с портов в Черном море, чтобы обеспечить вооруженный конвой судов с украинским зерном.