Запасов пшеницы в мире хватит на 10 недель, – аналитик Gro Intelligence

Сельхозпроизводители переживают самую сильную засуху за последние 20 лет, усугубляет ситуацию и война в Украине. Около 400 млн человек столкнутся с голодом из-за роста цен на основные культуры, говорит директор аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер.

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Запасов пшеницы в мире осталось всего на 10 недель. Такие оценки озвучила эксперт по продовольствию, генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence Сара Менкер, пишет профильное издание World Grain.

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Полномасштабная война России в Украине, по ее словам, "просто подлила масла в огонь, который давно горит". Война – это не главная причина нехватки пшеницы, поскольку Украина и РФ производят около 1/3 мирового объема пшеницы.

"Российско-украинская война не стала причиной кризиса продовольственной безопасности. Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, выявил хрупкость наших цепочек поставок. Даже если война закончится завтра, проблема продовольственной безопасности не исчезнет в ближайшее время без согласованных действий", — пояснила Менкер.

Из-за роста цен на основные сельскохозяйственные культуры в этом году 400 миллионов человек во всем мире оказались на грани голода.

[ + – ] В мире наблюдается самый низкий уровень запасов зерна

"Сегодня условия хуже, чем в 2007 и 2008 годах. Наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир. Доступ к удобрениям сильно ограничен, засуха в регионах выращивания пшеницы – самая сильная за последние 20 лет", – продолжила эксперт.

Аналогичные проблемы касаются кукурузы и других зерновых культур. Менкер отметила, что засуха усугубляет нехватку пшеницы.

Генсек ООН Антониу Гуттериш в докладе Организации Объединенных Наций по вопросам продовольственной безопасности от 19 мая заявил, что в мире 44 млн человек в 38 странах оказались в критическом положении из-за вторжения России в Украину.

Война, по его словам, закрыла украинский экспорт, обеспечивавший продовольствием 400 млн человек. Рост цен на основные продукты питания на 30% угрожает населению странах Африки и Ближнего Востока, поэтому самое главное — остановить войну в Украине, подчеркнул генсек.

Министр аграрной политики Украины Николай Сольский полагает, что мир начнет остро ощущать продовольственный кризис уже в июле.

Страны "Большой семерки" призывали РФ немедленно разблокировать украинские порты из-за угрозы продовольственного кризиса в мире. Советник главы ОП Андрей Ермак говорил, что надо освободить оккупированные территории, где ВС РФ мешают собирать урожай.