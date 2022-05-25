"Прекратите воровать зерно": Великобритания требует от России открыть порты в Черном море

Глава британского Минобороны почеркивает, что на украинское зерно надеются жители Ливии и Йемена. Турция могла бы сопровождать поставки из Украины.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал РФ разрешить Украине экспортировать зерно, чтобы помочь странам, которые рискуют оказаться на грани голода от нехватки зерна. Об этом он сказал журналистам в Мадриде после встречи с испанской коллегой Маргаритой Роблес, пишет Reuters.

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Россия должна "поступить правильно" и открыть зерновой коридор из портов Украины на Черном море, отметил глава Минобороны.

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко допустил открытие доступа к морским портам Украины, если США и ЕС снимут с нее ряд санкций. Уоллес отверг эту идею.

Британский министр обороны приветствовал предложение Турции сопровождать поставки зерна из Украины после того, как Москва исключила участие Запада в этом процессе.

[ + – ] Экспорт зерна кораблями

"Это зерно для всех. Ливия, Йемен, люди во всем мире рассчитывают на него, чтобы прокормиться. Призываю Россию поступить в духе гуманности и выпустить зерно из Украины, прекратить воровать зерно. Не будем говорить о санкциях, давайте поступать правильно", – объявил Уоллес.

Украинские порты на Черном море заблокированы c 24 февраля после начала полномасштабной войны. Более 20 миллионов тонн зерна застряли на украинских элеваторах.

Напомним, что по оценкам гендиректора аналитической компании Gro Intelligence Сары Менкер, запасов пшеницы в мире хватит на 10 недель. Ситуацию ухудшает война в Украине – 44 млн человек в 38 странах зависят от украинского экспорта.

Известно, что РФ ворует украинское зерно с оккупированных территорий. Снимки Maxar Technologies показали, как в порту Севастополя два сухогруза под российским флагом загружались краденым зерном.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что разблокировать украинские порты можно силами НАТО, но тогда это будет означать вовлечение сил в деблокаду Черного моря.