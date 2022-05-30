Оккупанты признали, что Россия вывозит зерно из Херсонской области

По данным российских СМИ, пшеницу будут вывозить по наземному пути, поскольку часть акватории Черного моря заминирована.

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Оккупационные власти Херсонской области начали вывозить зерно прошлого урожая, собранное украинскими аграриями, на территорию Российской Федерации. Об этом заявил "замглавы военно-гражданской администрации" региона Кирилл Стремоусов, сообщает агентство РБК.

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По его словам прошлогодний урожай пшеницы начали "экспортировать" в Россию, то есть речь идет якобы о продаже зерна в РФ.

"Есть место, куда складывать (новый урожай), хотя, конечно, очень много зерна находится здесь. Сейчас частично люди вывозят, договорились с теми, кто покупает со стороны Российской Федерации", — сказал Стремоусов.

Он также добавил, что аграрии Херсонской области готовятся к полноценной уборке нового урожая озимых зерновых к 20 июня. Кроме того, оккупационные власти решают вопрос о поставках семечки на предприятия региона и российские заводы.

Как сообщает издание "Газета.Ru" вывоз пшеницы будет осуществляться наземным путем, поскольку северо-западная часть акватория Черного моря остается заблокированной из-за минирования подразделениями ВСУ.

Отметим, что 20 мая постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что Москва планирует с августа месяца до конца 2022 года экспортировать 25 млн тонн зерна.

В свою очередь 24 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, обвинила российские власти в том, что Москва использует продовольственный кризис в качестве оружия в своих геополитических интересах. По ее словам, чтобы противодействовать продовольственному шантажу РФ необходимо глобальное сотрудничество стран Европы в вопросе поставок зерна, а также увеличение собственного производства.

Ранее сообщалось, что по данным телеканала CNN российский сухогруз "Матрос Позынич" был замечен в сирийском порту Латакия. Предположительно на борту судна находилось украденное оккупантами украинское зерно.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 25 мая призвал Москву дать возможность Украине экспортировать зерно. По его словам, открытие зернового коридора в Черном море сможет предотвратить продовольственную катастрофу в странах, которые страдают от нехватки зерна.