У представників провладної партії немає жодних сумнівів "від слова зовсім", що на псевдореферендумі населення регіону підтримає входження областей до складу РФ.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Секретар генеральної ради партії "Єдина Росія" Андрій Турчак 1 червня заявив, що окуповані території Херсонської та Запорізької областей України, а також території "ЛДНР" увійдуть до складу Російської Федерації. За його словами, у мешканців, яким спростили видачу російських паспортів, із цього приводу немає жодних сумнівів. Про це повідомляє агентство РБК.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Рішення мають ухвалювати самі жителі, і я впевнений, що вони його ухвалять. Тому сумнівів у тому, що цей регіон (Херсонська область) буде в складі Російської Федерації, немає жодних", — сказав Турчак.

На думку секретаря, мешканці цих областей хочуть стабільності, захисту та миру після восьми років "узаконеного Заходом бандерівського терору".

Щодо населення "ЛДНР" у Турчака немає жодних сумнівів "від слова зовсім", що вони однозначно підтримають входження республік до складу Російської Федерації. Щодо Запорізької області, то, на його думку, входження до складу РФ, імовірно, підтримають і там. Але це буде з'ясовано на псевдореферендумі, який необхідно буде організувати за аналогією з Херсонською областю.

"Має бути організований референдум, як тільки до цього буде готова ситуація, як тільки припиняться обстріли та з'явиться зона безпеки. Усьому свій час. Упевнений, що мешканці Запоріжжя також свою думку висловлять на підтримку такого рішення", — підсумував Турчак.

Раніше повідомлялося, що "заступник голови військово-цивільної адміністрації" Херсонської області, колаборант Кирило Стремоусов заявив, що регіон найближчим часом "у будь-якому разі" стане суб'єктом Російської Федерації. На його думку, якщо провести референдум, то від 60% до 70% населення області підтримають цю пропозицію.

На окупованій території Херсонської області з 23 травня вводиться бівалютна зона. За словами глави адміністрації регіону Володимира Сальдо, всі торгові точки з часом будуть зобов'язані виставляти цінники у двох валютах — у гривнях і російських рублях.