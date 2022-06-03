Нефтяное эмбарго и отключение от SWIFT: ЕС утвердил шестой пакет санкций против России

Совет Евросоюза также решил ввести индивидуальные санкции против лиц, ответственных за зверства, что совершались российскими войсками в Буче и Мариуполе.

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Постоянные представители Европейского союза утвердили юридические тексты шестого пакета антироссийских экономических санкций, в соответствии с выводами внеочередного саммита ЕС 30 и 31 мая. Санкции Евросоюза включают эмбарго на импорт российской нефти морскими путями, а также отключение "Сбербанка", Россельхозбанка, Московского кредитного банка и одного белорусского банка от системы SWIFT. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Совета Евросоюза.

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Новые ограничения вводятся в связи с продолжающейся агрессивной войной России против Украины, при поддержки Беларуси.

"Мы запрещаем импорт российской нефти в ЕС и тем самым сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также вводим санкции против тех, кто несет ответственность за зверства, имевшие место в Буче и Мариуполе, и запрещаем больше дезинформаторов, активно содействующих военной пропаганде президента Путина", — заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Информационная политика

Также санкции коснутся вещания государственных телеканалов России, которые используются Кремлем в качестве инструмента пропаганды, манипуляций и распространения дезинформации о ходе войны в Украине. В частности приостанавливается вещание в ЕС еще трех российских телеканалов: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24/Россия 24" и "Международный ТВ Центр".

Под санкционные меры попадают консалтинговые услуги, при которых будут запрещены предоставление России бухгалтерских, консультационных и пиар-услуг , а также облачных сервисов.

Экспортные ограничения

Кроме того, Евросоюз расширил список физических и юридических лиц, на которых распространяются экспортные ограничения в отношении товаров и технологий двойного назначения. А именно, был расширен список товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. В него войдут 80 химических веществ, которые могут быть использованы для производства химического оружия.

Индивидуальные списки

Отдельно в заявлении было сказано об индивидуальных списках физических и юридических лиц, ответственных за зверства, которые совершались российскими войсками в Буче и Мариуполе. Совет Евросоюза решил ввести дополнительные санкции против ведущих бизнесменов и членов семей, включенных в список олигархов и кремлевских чиновников, а также компаний оборонного сектора и финансовой организации, которые причастны к военным преступлениям в Украине.

"ЕС решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. Он призывает РФ немедленно прекратить неизбирательные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, а также немедленно и безоговорочно вывести все свои войска и военную технику со всей территории Украины", — подчеркнули постпреды ЕС.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен усилить антироссийские санкции в случае, если оккупированная Херсонская область будет присоединена к РФ. Спикер Государственного департамента Соединенных Штатов Нед Прайс 31 мая заявил, что в Белом доме обеспокоены попытками Кремля легализировать свои оккупационные администрации на временно неподконтрольных Киеву территориях.

С 1 июня Газпром остановил поставки газа в Германию из-за отказа компании Shell Energy Europe Limited осуществлять платежи в рублях. "Газпром" заявил, что поставки будут возобновлены в том случае, если немецкая компания будет выполнять условия указа президента РФ Владимира Путина об оплате за газ в рублях.