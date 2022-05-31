"Газпром" останавливает поставки газа в Германию с 1 июня

В компании объяснили, что Германия останется без голубого топлива из-за нежеления Берлина платить за газ в рублях.

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Российский монополист "Газпром" объявил о прекращении поставок газа в Германию с 1 июня. Об этом информирует пресс-служба компании.

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По данным монополиста, европейская фирма Shell Energy Europe Limited уведомила "Газпром экспорт" о том, что не намерена осуществлять платежи за поставки российского газа в рублях, что привело бы к нарушению введенных против РФ международных санкций.

В пресс-службе отмечают, что максимальный годовой объем поставок по существующему договору в Германию составляет 1,2 млрд кубометров газа.

"По состоянию на конец рабочего дня 31 мая, "Газпром экспорт" не получил от Shell Energy Europe Limited платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим "Газпром экспорт" уведомил Shell Energy Europe Limited о приостановке поставок газа по этому контракту с 1 июня 2022 года", — говорится в сообщении российского монополиста.

"Газпром" также заявил, что поставки голубого топлива в Германию будут возобновлены в том случае, если немецкая компания будет выполнять условия указа президента РФ Владимира Путина об оплате за газ в рублях.

Помимо этого, как проинформировала пресс-служба, с 1 июня будут остановлен транзит в Данию. Датский оператор Orsted также отказался платить за газ в рублях.

[ + – ] "Газпром" останавливает поставки газа в Германию

Напомним, 31 мая "Газпром экспорт" объявил о прекращении поставок газа в Нидерланды из-за отсутствия оплаты в рублях. Российский монополист утверждает, что не получил сумму за апрель, прописанную в договоре, из-за чего страна ЕС лишится 2 млрд кубометров топлива.

Также сообщалось, что "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию из-за ее желания вступить в НАТО. Власти страны заверили своих потребителей, что займутся поиском нового поставщика, несмотря на действующий договор с РФ.