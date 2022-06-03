UA
UA
Разделы
Материалы
Мир Российско-украинская война

Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT 14 июня, — Евросоюз (фото)

354
Сбербанк санкции ограничения ЕС отключение SWIFT
14 июня российские банки отключат от системы SWIFT

Вместе со "Сбербанком", "Россельхозбанком" и "Московским кредитным банком" под ограничения также попал белорусский "Белинвестбанк".

Российские банки в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против РФ будут отключены от международной системы платежей SWIFT 14 июня. Об этом говорится в официальном журнале Европейского Союза.

Под новые ограничения ЕС в рамках шестого пакета санкций попали следующие банки:

  • "Сбербанк";
  • "Россельхозбанк";
  • "Московский кредитный банк";
  • Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".

После согласования ограничений, указанные российские и белорусский банк будут отключены от международной системы платежей SWIFT 14 июня.

Российские банки шестой пакет санкции ограничения отключение SWIFT
Российские банки отключат от системы SWIFT 14 июня

На официальном сайте Европейской комиссии сказано, что банковские учреждения имеют решающее значение для российской финансовой системы и способности Владимира Путина продолжать полномасштабную войну против Украины. Еврочиновники уверены, что отключение банков от системы SWIFT укрепит изоляцию финансового сектора РФ от мировой системы.

"Предоставление определенных бизнес-услуг, прямо или косвенно, таких как бухгалтерский учет, аудит, обязательный аудит, бухгалтерские и налоговые консультации, бизнес и управленческий консалтинг, а также услуги по связям с общественностью российскому правительству, а также юридическим лицам, организациям или органам, которые были созданы на территории РФ, также запрещены", — говорится в решении ЕС о введении шестого пакета санкций.

14 июня российские банки отключат от системы SWIFT

Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Западные СМИ утверждали, что помимо частичного эмбарго на поставки российской нефти, новые ограничения затронут банковскую сферу, СМИ и поставки химикатов.

3 июня был опубликован официальный пресс-релиз Евросоюза о введении шестого пакета санкций против России. Под ограничения также попали российские солдаты, совершавшие военные преступления на территории Украины. В журнале ЕС также сказано, что шестой пакет санкций затрагивает белорусские компании и пропагандистов, которые одобряли вторжение ВС РФ.