Попавшие под санкции российские банки отключат от SWIFT 14 июня, — Евросоюз (фото)

Вместе со "Сбербанком", "Россельхозбанком" и "Московским кредитным банком" под ограничения также попал белорусский "Белинвестбанк".

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Российские банки в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против РФ будут отключены от международной системы платежей SWIFT 14 июня. Об этом говорится в официальном журнале Европейского Союза.

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Под новые ограничения ЕС в рамках шестого пакета санкций попали следующие банки:

"Сбербанк";

"Россельхозбанк";

"Московский кредитный банк";

Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк".

После согласования ограничений, указанные российские и белорусский банк будут отключены от международной системы платежей SWIFT 14 июня.

[ + – ] Российские банки отключат от системы SWIFT 14 июня

На официальном сайте Европейской комиссии сказано, что банковские учреждения имеют решающее значение для российской финансовой системы и способности Владимира Путина продолжать полномасштабную войну против Украины. Еврочиновники уверены, что отключение банков от системы SWIFT укрепит изоляцию финансового сектора РФ от мировой системы.

"Предоставление определенных бизнес-услуг, прямо или косвенно, таких как бухгалтерский учет, аудит, обязательный аудит, бухгалтерские и налоговые консультации, бизнес и управленческий консалтинг, а также услуги по связям с общественностью российскому правительству, а также юридическим лицам, организациям или органам, которые были созданы на территории РФ, также запрещены", — говорится в решении ЕС о введении шестого пакета санкций.

[ + – ] 14 июня российские банки отключат от системы SWIFT

Напомним, 2 июня послы стран Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину. Западные СМИ утверждали, что помимо частичного эмбарго на поставки российской нефти, новые ограничения затронут банковскую сферу, СМИ и поставки химикатов.

3 июня был опубликован официальный пресс-релиз Евросоюза о введении шестого пакета санкций против России. Под ограничения также попали российские солдаты, совершавшие военные преступления на территории Украины. В журнале ЕС также сказано, что шестой пакет санкций затрагивает белорусские компании и пропагандистов, которые одобряли вторжение ВС РФ.