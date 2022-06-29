4 з 10 банків, які обслуговують "оборонку" РФ, не відключені від системи SWIFT, — аналітики

"Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР і "Дальневосточный банк" можуть здійснювати замовлення оборонного сектора та виплачувати зарплати солдатам ЗС РФ.

Чотири російські банки з десяти, які займаються обслуговуванням військово-промислового комплексу РФ, не відключені від міжнародної системи платежів SWIFT. Про це йдеться у звіті аналітиків StateWatch.

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Незважаючи на повномасштабне вторгнення ЗС РФ в Україну та міжнародні санкції, АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всероссийский Банк Развития Регионов" та АТ "Дальневосточный банк" продовжують працювати з міжнародною системою платежів SWIFT.

Зазначені банківські установи уповноважені обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, завдяки чому вони мають стратегічне значення для Росії.

"Газпромбанк", "Банк "Санкт-Петербург", ВБРР і "Дальневосточный банк", які працюють на російську оборонку, досі користуються послугами цієї системи. Приміром, зараз через "Газпромбанк" Міноборони РФ виплачує заробітну плату та "бойові" виплати російським військовослужбовцям", — йдеться у звіті аналітиків.

Експерти StateWatch пояснюють, що зазначені російські банки видають кредити оборонним підприємствам, а уряд країни-агресора через якийсь час компенсує їм ці кошти з бюджету.

Уповноважена Кабінетом міністрів РФ установа має право укладати договір про банківське супроводження з виконавцем договору по ДОЗ, а розрахунки за таким держзамовленням здійснюються через особливі рахунки.

До того ж, під санкції України також не потрапили всі банки Росії, які займаються обслуговуванням військово-промислового комплексу країни-агресора. Персональні обмеження були введені щодо "Промсвязьбанка", "Дальневосточного банка" і "Санкт-Петербурга".

[ + – ] 4 з 10 російських банків, які обслуговують ВПК РФ, працюють із системою SWIFT

Нагадаємо, 14 червня в межах шостого пакету санкцій Євросоюз відключив три російські банки від міжнародної системи платежів SWIFT. Під обмеження потрапили "Сбербанк", "Россельхозбанк" і "Московский кредитный банк", а також білоруський "Белинвестбанк".

Також повідомлялося, що експрезидент РФ Дмитро Медведєв назвав європейських політиків "імбецилами" після запровадження шостого пакету санкцій і відключення російських банків від системи SWIFT.